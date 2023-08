Pomimo luki podażowej i niskiej nowej podaży na koniec czerwca 2023 r. na warszawskim rynku biurowym panuje duży optymizm. W perspektywie trzyletniej w stolicy spodziewane jest dostarczenie kolejnych ponad 230 tys. nowoczesnej powierzchni biurowej.

Na warszawskim rynku biurowym zauważalna jest luka podażowa i relatywnie niska nowa podaży - 18 700 mkw.

W perspektywie trzyletniej w stolicy spodziewane jest dostarczenie kolejnych ponad 230 tys. mkw., które istotnie zwiększą pulę dostępnej do wynajęcia powierzchni.

Po stronie popytowej obserwuje się duże zainteresowanie najmem, gdzie blisko 2/3 z podpisanych umów stanowiły nowe kontrakty.

AXI IMMO zaprezentował dane podsumowujące pierwszą połowę 2023 r. na stołecznym rynku biurowym w raporcie „Rynek biurowy w Warszawie 1 połowa 2023 r."

W pierwszej połowie 2023 r. deweloperzy dostarczyli ok. 18 700 mkw. powierzchni biurowej. Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie wynoszą obecnie ponad 6,25 mln mkw. Największym z oddanych biurowców był budynek B9 (11 tys. mkw.), który powstał w ramach kompleksu The Park Warsaw. W strefach centralnych (Centrum i Centralny Obszar Biznesu) znajduje się ok. 44 proc. podaży, natomiast pozostałe 56 proc. to nieruchomości biurowe zlokalizowane poza centrum miasta. Największą pozacentralną strefą pozostaje Służewiec (17 proc. całkowitych zasobów).

1. Centrum + COB - 2,78 mln mkw.

2. Służewiec - 1,08 mln mkw.

3. Jerozolimskie - 760 tys. mkw.

Na koniec czerwca 2023 r. w budowie pozostawało ok. 230 tys. mkw. nowej powierzchni biurowej

Do puli należy dodać będący obecnie w przebudowie biurowiec Saski Crescent, który dostarczy dodatkowe 15 500 mkw. Wśród najbardziej oczekiwanych projektów w latach 2024-25 znajdują się m.in. The Bridge (Ghelamco, 47 000 mkw.), Biurowiec B w ramach projektu wielofunkcyjnego Towarowa 22 (Echo Investment, 31 100 mkw.) oraz The Form (Lincoln Property & Enern, 28 tys. mkw.).

Nowa podaż nie wpłynęła na wzrost dostępności powierzchni na wynajem. Wskaźnik pustostanów na stołecznym rynku biurowym na koniec czerwca 2023 r. wyniósł 11,4 proc. (-0,2 pp. kw./kw. i -0,5 pp. r/r). Nadal to w strefach poza centrum współczynnik wolnej powierzchni pozostaje relatywnie wyższy (12,7 proc.) niż w centrum (9,9 proc.).

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat, tj. od II kw. 2021 r., zaobserwowaliśmy konsekwentny spadek wskaźnika pustostanów w strefach centralnych o 3,9 pp. Z kolei w strefach położonych poza centrum, współczynnik powierzchni niewynajętej wahał się od 11,4 proc. do 13 proc. uzyskując na koniec czerwca 2023 r. poziom o 1,3 pp. wyższy niż przed dwoma laty - mówi Emilia Trofimiuk, Research Manager, Dział Analiz i Badań Rynkowych, AXI IMMO.

Najwięcej wolnej powierzchni dostępne jest na Służewcu (ok. 220 tys. mkw.; 20,6 proc.). Z kolei w strefach Centrum i Centralnego Obszaru Biznesu (COB) odpowiednio po ok. 150 tys. mkw. (8,5 proc.) i ok. 120 tys. mkw. (12,4 proc.).

Pomimo relatywnie dużej dostępności powierzchni biurowej w strefach centralnych, widzimy, że liczba i wielkość podpisanych listów intencyjnych ogranicza możliwości wyboru dla wielu najemców. Często obserwujemy, że najemca ma realny wybór między zaledwie dwiema lub trzema lokalizacjami. W związku z dużym zainteresowaniem, szczególnie na nowoczesne powierzchnie w centrum miasta, wynajmujący mogą oczekiwać od potencjalnych najemców szybkiej decyzyjności przy akceptacji przedstawionych im warunków finansowych. W konsekwencji trudniej o znaczące negocjacje i uzyskanie atrakcyjnych zachęt, jak np. zwolnień z czynszu czy większej partycypacji w budżecie na fit-out. W czasie tzw. rynku wynajmującego wybrana powierzchnia przypada w udziale firmie, która jako pierwsza podpisze umowę najmu - dodaje Jakub Potocki, Associate Director, Dział Powierzchni Biurowych, AXI IMMO.

Wolumen transakcji najmu na warszawskim rynku biurowym w pierwszej połowie 2023 r. wyniósł niemal 326 tys. mkw. (-33 proc. r/r), z czego tylko w II kw. br. podpisano umowy na ok. 167 tys. mkw. (+5 proc. kw./kw.). W strukturze popytu najczęściej decydowano się na nowe umowy (60,2 proc., włączając umowy przednajmu), przed renegocjacjami (35,4 proc.) i ekspansjami (4,4 proc.).

Na stołecznym rynku biurowym najemcy najczęściej wybierają migrację do stref Centrum i Centralny Obszar Biznesu, które skupiły ok. 58 proc. całkowitej aktywności w analizowanym okresie.

Wśród największych odnotowanych transakcji do końca czerwca 2023 r. należy wskazać Accenture (renegocjacja 8 800 mkw. w Proximo II), DPD (8 700 mkw. w nowej siedzibie) oraz Lionbridge Poland (renegocjacja 7 100 mkw. w budynku Taifun).

- Na stołecznym rynku powierzchni biurowych widzimy wyraźnie, że pomimo upływu lat niezmiennie najemcy chcą, aby ich powierzchnia spełniała nowoczesne wymagania i była konkurencyjna wobec oczekiwań pracowników. Dlatego po przejściu wielu firm na hybrydowy model pracy podczas renegocjacji lub podczas podpisywania nowej umowy jeszcze więcej czasu poświęcamy na rozmowy o partycypacji właścicieli w kosztach fit-out’u. Wraz z rosnącymi oczekiwaniami najemców, kwestią czasu jest decyzja wielu właścicieli nieruchomości o modernizacji biurowców - wyjaśnia Bartosz Oleksak, Associate Director, Dział Powierzchni Biurowych, AXI IMMO.

Na koniec pierwszej połowy 2023 r. na warszawskim rynku biurowym czynsze ofertowe pozostały stabilne względem poprzedniego kwartału.

W budynkach typu „prime” zlokalizowanych w strefach centralnych stawki wynosiły od 18,00 do 27,50 EUR/mkw./miesiąc, z kolei w pozacentralnych lokalizacjach oczekiwania właścicieli zaczynały się od poziomu ok. 10,00 EUR/mkw./miesiąc. W zakresie opłat eksploatacyjnych ceny wahały się od ok. 12,00 do 39,00 PLN/mkw./miesiąc.

