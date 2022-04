Luka podażowa staje się faktem przy rekordowym popycie na biura w Warszawie

Aktywność najemców w pierwszym kwartale 2022 r. osiągnęła poziom niespotykany dotychczas na warszawskim rynku biurowym w pierwszym kwartale roku.

W tym czasie najemcy podpisali umowy najmu na prawie 273 200 mkw., co świadczy o tym, że wiele transakcji wstrzymywanych m.in. przez pandemię zostało sfinalizowanych.

Największym zainteresowaniem firm cieszyły się lokalizacje centralne, w których wynajęły one prawie 213 100 mkw., co stanowi 78 proc. całkowitego popytu w analizowanym okresie.

- Pierwszy kwartał 2022 r. na stołecznym rynku nieruchomości biurowych rozpoczął się bardzo optymistycznie – aktywność najemców osiągnęła najwyższy kwartalny poziom w historii dla pierwszych trzech miesięcy roku, a pustostany zaczęły spadać. Wysoki popyt jest wynikiem podpisania kilku znaczących umów najmu. Obserwowane zakłócenia łańcuchów dostaw, wzrost kosztów pracy i materiałów budowlanych oraz trwający konflikt za naszą wschodnią granicą z pewnością wpłyną na kondycję polskiej gospodarki, a także rynku biurowego. Przewidujemy opóźnienia w realizacji inwestycji, aranżacji powierzchni, a także wzrost kosztów budowy nowych budynków biurowych oraz kosztu wykończenia biur – mówi Joanna Bartosiewicz, Senior Associate w Dziale Reprezentacji Najemców Biurowych, Newmark Polska.

Luka podażowa powoli staje się faktem

Na koniec pierwszego kwartału 2022 r. całkowite zasoby powierzchni biurowej w Warszawie wyniosły prawie 6,24 miliona mkw., a nowa podaż przekroczyła 93 400 mkw. W tym czasie oddano do użytku łącznie sześć nowych budynków biurowych. Wśród największych ukończonych inwestycji znalazły się: Forest Tower (51 500 mkw., Północne Centrum), LIXA C (19 400 mkw., Zachodnie Centrum) czy SKYSAWA I (8500 mkw., Centralny Obszar Biznesu).

- Wolumen powierzchni w budowie utrzymuje się na jednym z najniższych poziomów w historii warszawskiego rynku biurowego. Obecnie powstaje niecałe 260 000 mkw., z czego prawie 80 proc. ma zostać oddane do użytku do końca 2023 r., co sprawia, że prognozowana na lata 2024-2025 luka podażowa powoli staje się faktem – mówi Agnieszka Giermakowska, dyrektor Działu Badań Rynkowych i Doradztwa, Newmark Polska.

Od początku stycznia do końca marca 2022 r. nowe umowy najmu miały 27,7 proc. udział w strukturze popytu, renegocjacje i odnowienia 26,8 proc., a umowy przednajmu stanowiły 24,5 proc. całkowitego wolumenu. Na pozostałe 21 proc. złożyły się ekspansje (13 proc.) i transakcje na potrzeby własne (8 proc.). Na szczególną uwagę zasługuje wyraźny wzrost udziału umów ekspansji, który w całym 2021 r. wyniósł niewiele ponad 6 proc.

Presja na wzrost czynszów

Najbardziej aktywnymi najemcami na warszawskim rynku biurowym w I kw. 2022 r. były firmy z sektora finansowego (49,0 proc.) oraz IT (17,2 proc.). Największymi podpisanymi umowami najmu były dwa przednajmy: PKO BP na 34 500 mkw. w kompleksie SKYSAWA oraz poufnego najemcy z sektora bankowego na 30 000 mkw. w Forest Tower.

Na koniec marca 2022 r. poziom pustostanów w Warszawie wyniósł 12,2 proc., co stanowi spadek o 0,5 p.p. w porównaniu z poprzednim kwartałem i wzrost o 0,8 p.p. r-d-r. Według prognoz ilość dostępnej powierzchni biurowej w stolicy będzie się stopniowo zmniejszać ze względu na przewidywaną na najbliższe lata lukę podażową. Wzrost kosztów budowy i użytkowania biur (głównie z powodu podwyżek cen mediów) może przełożyć się na większe zainteresowanie najemców lokalizacjami poza centrum.

W pierwszym kwartale 2022 r. na stołecznym rynku powierzchni biurowych zaobserwowano presję na wzrost czynszów. Jednocześnie właściciele budynków biurowych ograniczali pakiety zachęt, szczególnie w lokalizacjach o najniższym wskaźniku pustostanów.