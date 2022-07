Luka podażowa utrzyma się na rynku biurowym dłużej niż dwa lata

W czerwcu 2022 r., w badanej próbie tylko 14 proc. respondentów nie ustaliło jeszcze planu powrotu do biura, co przekłada się na spadek o 16 pp. względem badania z czerwca 2021 r.

Przed pandemią na rynku biurowym mieliśmy bardzo niski wskaźnik powierzchni niewynajętej. Budynki były przednajęte, więc inwestorzy byli spokojni, mając zabezpieczone umowy najmu. Tymczasem w pandemii popyt wyhamował, więc spodziewano się luki podażowej, która potrwa rok lub dwa lata. Od połowy zeszłego roku popyt stopniowo wracał, ale niestety w lutym tego roku wybuchła wojna w Ukrainie. Ceny materiałów budowlanych i inflacja poszybowały do góry.

- W związku z tym realizacja inwestycji biurowych jest mocno ograniczona, ponieważ nie można oszacować kosztów budowy. Dlatego luka podażowa utrzyma się na rynku dłużej niż dwa lata - tłumaczył podczas prezentacji raportu Cushman & Wakefield „Jaka przyszłość czeka biura” Jan Szulborski, Senior Consultnt Research & Conulting Cushman & Wakefield.

Tymczasem w ostatnim dziesięcioleciu sytuacja na rynku biurowym była taka, że co roku deweloperzy dostarczali ok. 300 tys. mkw. powierzchni.

- Najemca miał więc zawsze wybór: mógł zostać w swoim dotychczasowym budynku, albo wybrać nowe biuro w ramach tych 300 tys. mkw. Dzisiaj tego już nie ma. Znalezienie odpowiedniej powierzchni jest wyzwaniem, zwłaszcza że firmy chętniej wracają do biur - wyjaśnia Jan Szulborski.

W jakim trybie firmy wracają do biur?

Aby przekonać się, w jaki sposób pracodawcy przygotowują biura oraz pracowników na powrót do pracy, firma Cushman & Wakefield ponownie przeprowadziła w Polsce badanie najemców zarządzanych przez siebie budynków. Zostało zrealizowane metodą CAWI w czerwcu 2022 r. na próbie 103 osób decyzyjnych w zakresie zarządzania przestrzenią biurową.

W czerwcu 2022 r. w badanej próbie tylko 14 proc. respondentów nie ustaliło jeszcze planu powrotu do biura, co przekłada się na spadek o 16 pp. względem badania z czerwca 2021 r.

- Blisko trzech na pięciu przebadanych pracodawców docelowo wdroży hybrydowy model pracy, co przekłada się na wzrost o 14 pp. względem badania z czerwca 2021 r. Niemal 27 proc. ankietowanych wskazało tradycyjny model pracy, jako ten, do którego zamierzają dążyć, lecz ¾ z nich dopuszcza pracę zdalną w wyjątkowych sytuacjach - wylicza Jan Szulborski.

Dwa, trzy dni pracy z biura są optymalne, ponieważ pozwalają wszystkim pracownikom przynajmniej raz w tygodniu spotkać się z członkami swoich zespołów.

Pełna elastyczność po stronie pracownika, co do miejsca pracy, cieszy się niesłabnącą popularnością - 30 proc. Natomiast w organizacjach o narzuconej liczbie dni pracy zdalnej zaobserwowano dążenie do ograniczenia liczby dni pracy poza biurem do jednego - dwóch.

Tryb pracy wyłącznie zdalnej nie został wskazany przez żadnego respondenta, dlatego nie należy się spodziewać tego trendu wśród organizacji, które zajmowały tradycyjne powierzchnie biurowe w nowoczesnych budynkach biurowych.

Jaka forma pracy hybrydowej dominuje na rynku?

„Dwa, trzy dni pracy z biura są optymalne, ponieważ pozwalają wszystkim pracownikom przynajmniej raz w tygodniu spotkać się z członkami swoich zespołów” - czytamy w raporcie Cushman & Wakefield.

Na totalną elastyczność, czyli pozostawienie decyzji pracownikowi postawiło 30 proc. badanych. Na cztery dni pracy zdalnej zdecydowało się 10 proc., na trzy dni - 21 proc., dwa dni - 28 proc., a na jeden dzień w tygodniu - 11 proc.

- Wiele globalnych firm postanowiło narzucić pracownikom styl pracy. To bardzo niedobre podejście, ponieważ zostało wprowadzone z pominięciem potrzeb podwładnych. Jednak, widząc jakie jest ryzyko utraty pracownika, te organizacje zaczną wprowadzać środki zaradcze - tłumaczy Mariola Bitner, Associate, Head of Workplace Strategy Cushman & Wakefield .