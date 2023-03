Rosnąca konkurencja na warszawskim rynku nowoczesnych powierzchni biurowych nie zmienia faktu, że budynek Lumen z portfela Globalworth, doceniają kolejni najemcy.

Firma Wolt – specjalizująca się w szybkich dostawach jedzenia i usługach z obszaru quick delivery, wynajęła ponad 850 mkw., które zaadaptuje w drugim kwartale tego roku. Biuro przy ul. Złotej zapewni pracownikom doskonały dostęp do środków transportu publicznego, co jest kluczowe z uwagi na profil prowadzonej działalności.

Lumen należy do najbardziej znanych i prestiżowych biurowców w Warszawie. Doskonała lokalizacja w sercu Centralnego Obszaru Biznesu, a także bezpośredni dostęp do oferty handlowej, rozrywkowej i kulturalnej sprawiają, że Lumen niezmiennie znajduje się w centrum zainteresowania firm poszukujących nowoczesnej przestrzeni biurowej, która będzie służyć ich pracownikom przez kolejne lata. Wyraźnie zauważalny jest wzrost wymagań Najemców, przez co szanse na wynajem mają tylko najbardziej atrakcyjne powierzchnie zlokalizowane w najlepszych obiektach, gwarantujących komfortowe warunki pracy poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań w zakresie komfortu, bezpieczeństwa i designu. Sfinalizowanie umowy najmu z Wolt, to dla nas miłe wyróżnienie, zwłaszcza, że atrakcyjna i widoczna siedziba ma umocnić pozycję firmy na rynku - mówi Agnieszka Głuchowska Asset Management & Leasing Manager, w Globalworth Poland.