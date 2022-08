Luneos lokuje biuro w Moje Miejsce II

Echo Investment jest największym polskim deweloperem, jedynym na rynku z bogatym doświadczeniem w głównych sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowo-usługowym oraz biurowym. Echo Investment stworzyło na warszawskim Dolnym Mokotowie wielofunkcyjny kwartał miejski, który łączy budynki biurowe, mieszkania, punkty usługowe i dobrze zaprojektowaną przestrzeń publiczną. Za projekt inwestycji odpowiadała renomowana pracownia JEMS Architekci.

Jeszcze w tym roku do biznesowej społeczności Mojego Miejsca dołączy firma Luneos specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań wspierających efektywność energetyczną przedsiębiorstw.

Nowoczesne miejsce do pracy to coś więcej niż biurko. Najemcy poszukują miejsca dobrze skomunikowanego z miastem, komfortowo zaprojektowanego i zrealizowanego, z dostępem do usług i udogodnień, gdzie ich pracownicy będą realizować powierzone im zadania. Projekty wielofunkcyjne, takie jak Moje Miejsce są świetną odpowiedzią na te potrzeby. Przekłada się to na kolejne z sukcesem zakończone transakcje. Jestem przekonany, że pracownicy Luneos docenią nową siedzibę – podkreśla Paweł Milcarz, senior leasing manager w dziale projektów komercyjnych Echo Investment, odpowiedzialny za finalizację transakcji.