Lux Med i Żabka w gdańskim biurowcu Skanska

W lokalu usługowym znajdującym się w biurowcu, powstanie centrum stomatologiczne Grupy LUX MED – lidera prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce. Zajmie ono ponad 400 mkw. Wejście do kliniki będzie usytuowane od strony al. Grunwaldzkiej. Pierwsi pacjenci spodziewani są w placówce w drugim kwartale tego roku. Na parterze otworzy się również sklep Żabka, należący do największej sieci niewielkich sklepów spożywczych działających w Polsce na zasadzie franczyzy.

– Wave to nie tylko przestrzenie biurowe, ale także najwyższej jakości lokale usługowe pozwalające na dogodną ekspozycję marki – mówi Agnieszka Krawczyk-Rogowska, dyrektor ds. najmu w spółce biurowej Skanska – Nasza gdańska inwestycja, dzięki swojej znakomitej lokalizacji i nowoczesnemu designowi, cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Wave to adres, który z pewnością pomoże najemcom dynamicznie rozwijać swoją działalność i wzmacniać pozycję rynkową – dodaje Agnieszka Krawczyk-Rogowska.

Wave to pierwszy budynek biurowy w Trójmieście, który będzie ubiegać się o niezwykle wymagający certyfikat WELL Core&Shell. To oznacza, że biura w Wave spełniają nawet najbardziej wyśrubowane wytyczne i są zdrowym oraz zrównoważonym miejscem pracy. WELL kładzie duży nacisk na odpowiednią wentylację oraz filtrację powietrza w pomieszczeniach, utrzymywanie właściwej wilgotności i dbanie o komfort termiczny.

Ponadto, gdański biurowiec, jako pierwszy w Trójmieście, otrzymał certyfikat WELL Health-Safety Rating. To najnowszy standard International WELL Building Institute (IWBI) przyznawany powierzchniom biurowym o najwyższych parametrach bezpieczeństwa, zmniejszających ryzyko przenoszenia chorób, a także umożliwiających tworzenie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy w związku z ciągle trwającą pandemią. Wave otrzymał niedawno również certyfikat LEED Core&Shell na najwyższym poziomie – Platinum.