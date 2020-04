Łużycka Office Park i Łużycka Plus gotowe na powrót pracowników do biur

Właściciel kompleksu biurowego Łużycka Office Park i Łużycka Plus informuje o gotowości przyjęcia z powrotem pracowników do budynków i publikuje listę wprowadzonych środków ostrożności.

W obliczu pandemii koronawirusa niektóre firmy zdecydowały się na wprowadzenie systemu zmianowego, inne wybrały tymczasową pracę zdalną, z której, wraz ze zmniejszaniem obostrzeń w Polsce, będą stopniowo rezygnować. Niezależnie od drogi obranej przez najemców biurowce muszą być w każdej chwili przygotowane na powrót pracowników do pracy w siedzibach i oddziałach firm.

- Wskutek epidemii i czasowego przejścia firm w tryb pracy zdalnej liczba pracowników w budynkach kompleksu Łużycka Office Park i Łużycka Plus wyraźnie się zmniejszyła. Lada moment będziemy obserwować stopniowy powrót do normalnego trybu pracy. Na rynku biurowym widać już pierwsze ruchy w tym kierunku. Jesteśmy na to gotowi, bo czas powszechnej izolacji i „biurowego spokoju” wykorzystaliśmy, żeby wdrożyć środki ostrożności i odpowiednie procedury. Nasi najemcy mogą więc w każdej chwili i bez obaw rozpocząć migrację z powrotem do biur – mówi Sergiusz Gniadecki, prezes zarządu SGPM Property Management, Asset Managera kompleksu Łużycka Office Park i biurowca Łużycka Plus.

Zastosowane w kompleksie biurowym Łużycka Office Park i biurowcu Łużycka Plus rozwiązania obejmują szeroki zakres procedur i zmian funkcjonalnych w obiektach. Poniżej pełna lista 10 wdrożonych środków bezpieczeństwa:

1. Zwiększony zakres sprzątania powierzchni wspólnych o dezynfekcję elementów powierzchni wspólnych takich jak klamki, przyciski w windzie oraz poręcze.

2. Montaż bezdotykowych dozowników z płynem odkażającym w holach windowych na parterze.

3. Umieszczenie plakatów informacyjnych zgodnych z zalecaną procedurą mycia rąk w każdej łazience.

4. Przygotowanie informacji w windach, co robić w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub wystąpienia objawów, które budzą wątpliwości.

5. Przygotowanie procedur działania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 przez osobę przebywającą w biurowcu.

6. Zaopatrzenie pracowników serwisowych w środki ochronne, tj. maseczki i rękawiczki.

7. Ograniczenie dostępu do budynków biurowych kurierom, osobom roznoszącym przesyłki pocztowe i dostawcom - przesyłki są pozostawiane w recepcjach poszczególnych budynków.



8. Specjalne oznakowanie dotyczące zachowania bezpiecznego odstępu przy recepcjach.

9. Zalecenie ograniczenie liczby osób poruszających się windą - w windzie może znajdować się tylko jedna osoba.

10. Możliwość zamówienia przez najemców usługi dezynfekcji wynajmowanej powierzchni biurowej.