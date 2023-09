Pierwszy wynik w certyfikacji BREEAM w kategorii projektów rewitalizacji Europy Środkowo-Wschodniej. Magazyn Bawełny ma się czym chwalić przez co dumnie patrzy w oczy konkurencji.

Jak Pan się czuje z tym, że lada chwila Magazyn Bawełny otrzyma pozwolenie na budowę? Jakie towarzyszą temu wydarzeniu emocje?

Adrian Majsterek, inwestor i współwłaściciel firmy A&A: Jeszcze jako nastolatek jeżdżąc po mieście zastanawiałem się dlaczego taki obiekt nie jest wykorzystywany. Pomysł na zajęcie się Magazynem Bawełny zakwitł w naszych głowach już 16 lat temu. Patrzę na tę inwestycję jak na dziedzictwo, które my jako rodzina i firma możemy po sobie zostawić w Łodzi. Z jednej strony siedzimy na szpilkach, z drugiej strony jesteśmy bardzo cierpliwi. Wiemy, że na najważniejsze kwestie musimy jeszcze poczekać.

Lokalny patriotyzm i troska o stare mury nie są Wam obce, wręcz to fundament Waszych inwestycji. Jednak wszyscy wiemy, że projekty oparte na zabytkowej tkance są niezwykle złożone. Rozumiem, że w Państwa przypadku miłość do historii i nostalgia są silniejsze od wyzwań, które ze sobą niosą?

To prawda, dużo łatwiej jest prowadzić greenfieldowe inwestycje. Zabytki niosą ze sobą szereg ekspertyz, uzgodnień konserwatorskich i budowlanych. Są to dużo droższe projekty. Ja natomiast kocham historię i uważam, że o dziedzictwo należy dbać. Pewne rzeczy są ponadczasowe – cegła, stal, szkło. I historia. Jej się w żaden sposób nie kupi, nie dorobi. Wierzę w to, że biznes i społeczeństwo dojrzewają do tego, aby więcej płacić za niepowtarzalność zabytków.

Rewitalizacja to maraton, gdzie wysiłek procentuje dopiero po dłuższym czasie. Co na ten moment, czyli do uzyskania pozwolenia na budowę, było najtrudniejsze w projekcie Magazyn Bawełny?

Sam zakup był jednym z trudniejszych kroków. Potem… Potem wcale nie było łatwiej (śmiech). Jako firma łatwo nie pozbywamy się naszych nieruchomości, staramy się je wypuszczać na rynek jako ponadczasowe projekty. Za 10, czy 15 lat nie chcemy się ich wstydzić i być zmuszeni je naprawiać. Dlatego koncepcja i przygotowywanie inwestycji do użytku muszą być przez nas całkowicie dopieszczone, jeżeli nasze projekty mają służyć na pokolenia. Co jest przez nas samych wysoko ustawioną poprzeczką.

Magazyn Bawełny ma na celu dopełnienie oferty Manufaktury, przez co na tym terenie powstanie pełnowartościowy projekt mixed-use z handlem, biurami i funkcją hotelową. Co zaoferuje Państwa inwestycja i czy jacyś najemcy zapowiedzieli już swoją gotowość do współpracy?

Magazyn Bawełny ma być swego rodzaju kropką nad „i” rewitalizacji całego kompleksu Manufaktury. Do tej pory była ona centrum handlowo-rozrywkowym, a nie projektem mixed-use. Dopiero nasz projekt ma nadać temu miejscu multifunkcję. A&A Holding dokłada biurową cegiełkę, gdzie biura zajmą ok. 8 tys. mkw. Najemcy? Przede wszystkim znajdzie się tam nasza siedziba. Oczywiście prowadzimy już strategiczne rozmowy z najemcami i możemy pochwalić się najemcą CoSpot, która na ponad 1400 mkw. będzie oferowała powierzchnię coworkingową doskonale uzupełniając ofertę biur stacjonarnych. Jeśli połowa prowadzonych dziś rozmów dojdzie do skutku, mamy już 100 proc. wynajęcia. Do użytku zostanie oddane również 4 tys. mkw. powierzchni usługowej, której komercjalizacją zajmuje się firma Apsys. Tu myślimy o sektorze usług ekskluzywnych, a także wyposażenia wnętrz.

Niejednokrotnie podkreślacie, jak ważne dla Was jest podejście oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju. Dziś bez tego i strategii ESG w zasadzie nie da się prowadzić biznesu. Czym pod tym względem zaskoczy Magazyn Bawełny?

„Przecież my to robimy od zawsze” – to powiedział mój tata, kiedy tłumaczyłem mu zasady ESG. Wcześniej branża nie przykładała do tych kwestii uwagi, nikt się tym nie chwalił. Dla nas był to jeden z kluczowych elementów prowadzenia biznesu, zatem byliśmy eko zanim to było modne. Uznaliśmy, że warto pokazać ten element naszej działalności, który nieprzerwanie pielęgnujemy od 33 lat. Zależało nam na tym, aby Magazyn Bawełny był prowadzony w standardzie A+. W związku z tym dokonaliśmy wszelkich starań, aby projekt uzyskał najwyższą ocenę w kategorii BREEAM. Mamy 1. wynik w kategorii projektów rewitalizacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie wraz z firmą Colliers opracowujemy strategię ESG, gdzie bierzemy pod uwagę 127 markerów. Wszystko to pokazuje, że nie tylko globalni gracze mogą uzyskać takie wyniki, ale również lokalne, rodzinne firmy.

Nie każdy będzie mógł u nas wynająć powierzchnię. Będziemy weryfikować najemców pod kątem ESG. Podchodzimy do tego trochę jak do kupna zegarka. Dziś nie musimy już sprawdzać na nim godziny, zatem zegarek służy nam jedynie do autoprezentacji. Zależy nam na tym, aby Magazyn Bawełny kojarzył się z pewnym statusem i prestiżem, był eleganckim dopełnieniem całokształtu naszego najemcy oraz jego wartości ( ekologia i środowisko, zrównoważony rozwój, dziedzictwo kulturowe i lokalność).

Rzuciliście rękawicę konkurencji.

Magazyn Bawełny nie ma konkurencji. Jest to odpowiedź na potrzeby rynku i firm, dla których ESG jest ważne. Wiele z nich uprawia greenwashing, my jesteśmy autentyczni i robimy to od 33 lat.

Magazyn Bawełny to nie tylko budynek oferujący powierzchnię w doskonałej lokalizacji z łódzkim metrem i centrum handlowym. To także szansa dla firm aby poprzez wynajęcie powierzchni udowodniły, że faktycznie wspierają dziedzictwo kulturowe, rewitalizację oraz ESG i są zgodni ze swoją ideą.

Chcę, żeby firmy pokazały, że naprawdę idee zrównoważonego rozwoju i ESG są dla nich istotne. Niech za to zapłacą i udowodnią. Magazyn Bawełny uderza w nierzetelnych.

Do projektu Magazynu Bawełny zaangażowaliście znaną pracownię Grupę 5 Architekci. Dlaczego wybór padł akurat na nich?

Wybór był bardzo trudny. Od początku wiedzieliśmy, że projekt musi prowadzić doświadczona w rewitalizacji grupa architektów. Wyłoniliśmy Grupę 5 Architekci na podstawie zbliżonych do naszej inwestycji dokonań. Bardzo zaimponował nam ich dorobek.

Co pod kątem architektonicznym pojawi się w Magazynie Bawełny?

Zaskoczą trzy rzeczy. Obecny Magazyn Bawełny jest częściowo zasypany, jedna kondygnacja jest ukryta. Dziś wydaje się piwnicą, jednak nigdy nią nie była. Odtworzymy ten fragment budynku, gdzie powstanie zielona skarpa ze strefą relaksu. Drugą kwestią jest nadbudowa historycznej kondygnacji. Udało nam się przekonać do tego konserwatora zabytków. Chcemy łączyć nowe ze starym i pokazać, że idziemy z duchem czasu. Ostatnią kwestią są zielone świetliki, które pojawią się na trzech kondygnacjach wewnątrz obiektu.

Przeprowadziliście rewitalizację Tkalni w Pabianicach. Czego nauczyła Was tamta realizacja?

Przede wszystkim pokory względem zabytków. Z nimi nie można się spieszyć. Margines czasu trzeba wkomponować w ryzyko inwestycyjne. Drugą rzeczą jest gratyfikacja, na którą warto poczekać. Mija czwarty rok działalności Tkalni, a ona nadal wzbudza podziw i zainteresowanie. To jest przewaga starych murów.

