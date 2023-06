Projekt budynku Magazyn Bawełny otrzymał certyfikat ekologiczny BREEAM na najwyższym poziomie Outstanding. To ważne potwierdzenie najwyższych standardów projektowania oraz profesjonalnego podejścia Inwestora do standardów ekologicznych i ESG.

Magazyn Bawełny to dziś najwyżej oceniony w BREEAM projekt przebudowy/rewitalizacji budynku w Europie Środkowo-Wschodniej.

Magazyn Bawełny to jedyny w Łodzi projekt z certyfikatem BREEAM New Construction na poziomie Outstanding. Tylko 3 proc. certyfikacji BREEAM w Polsce zdobyło ocenę Outstanding.

Magazyn Bawełny zajmuje także drugie miejsce w Polsce wśród najwyżej ocenionych dotychczas projektów budynku w certyfikacji BREEAM Interim: Design Stage z niezwykle wysokim wynikiem 92,4 proc.

Certyfikacja projektu Magazynu Bawełny była prowadzona przez oficjalnego asesora BREEAM, międzynarodową firmę doradczą Colliers. System certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) został wprowadzony w 1990 r. w Wielkiej Brytanii przez BRE Global. Jest obecny w 77 krajach. W Polsce to najczęściej używane narzędzie oceny budynków, certyfikacja jest poprzedzona szczegółowym audytem kilkuset parametrów projektu nieruchomości.

Pięciogwiazdkowy BREEAM Outstanding dla naszego projektu potwierdza, że rodzinna firma A&A Holding jako Inwestor bardzo profesjonalnie podchodzi do stworzenia inwestycji wyprzedzającej aktualne standardy w branży. Proces certyfikacji prowadzony świadomie od wczesnego etapu koncepcji przez uznaną, międzynarodową firmę, dobitnie udowodnił, że w praktyce realizujemy nasze ambitne deklaracje. Projekt naszej inwestycji to najwyżej oceniony w BREEAM projekt przebudowy/rewitalizacji budynku nie tylko w Polsce, a w całej Europie Środkowo-Wschodniej - mówi Adrian Majsterek, inwestor, A&A Holding.

- Niezmiernie cieszę się, że ambitne założenia łódzkiego inwestora, firmy A&A, w zakresie spełnienia najwyższych standardów zrównoważonego i ekologicznego projektowania budynków, zostały potwierdzone certyfikacją projektu Magazynu Bawełny na najwyższym możliwym poziomie BREEAM Outstanding. To pierwszy projekt w Łodzi oceniony w tej certyfikacji tak wysoko oraz najlepiej oceniony projekt przebudowy budynku w Europie Środkowo-Wschodniej. To powód do dumy dla Łodzi oraz znak, że inwestycje w Łodzi są projektowane na coraz wyższym, światowym poziomie - mówi Adam Pustelnik, Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi.

Magazyn Bawełny zielonym mixed-use

Magazyn Bawełny z przestrzenią biurową klasy „A+” o powierzchni 8,5 tys. mkw., nowoczesną przestrzenią coworkingową CoSpot oraz wyselekcjonowaną ofertą usługową na powierzchni 3,5 tys. mkw., wzmocni pozycję łódzkiej Manufaktury jako jednego z największych i najbardziej atrakcyjnych kompleksów mixed-use.

Inwestycja powstanie w pięknym, ceglanym budynku dawnego imperium włókienniczego Izraela Poznańskiego. Budynek pełnił funkcję magazynu bawełny dla sąsiadującej przędzalni i stanowi wyjątkowe dziedzictwo kulturowe fabrykanckiej Łodzi.

Pierwszym potwierdzonym, biurowym najemcą inwestycji będzie popularny, łódzki coworking CoSpot, który na powierzchni około 2 tys. mkw. zaoferuje nowoczesną, kreatywnie urządzoną przestrzeń coworkingową z biurami prywatnymi, biurkami dedykowanymi, hot deskami oraz salami konferencyjnymi.

Inwestor, łódzka firma A&A Holding jest jednocześnie właścicielem budynku. Planowany początek prac przy Magazynie Bawełny to druga połowa 2023 roku, obecnie inwestor oczekuje wydania pozwolenie na budowę.

Ekologia priorytetem rewitalizacji

Za komercjalizację części usługowych odpowiedzialna jest firma Apsys Polska, zarządca Manufaktury, projekt architektoniczny inwestycji opracowała renomowana pracownia Grupa5 Architekci.

- Ekologia jest jednym z priorytetów rewitalizacji. Odmienianie tkanki miejskiej zarówno przez Miasto jak i inwestorów prywatnych nierozerwalnie wiąże się z wprowadzaniem zieleni i uruchamianiem rozwiązań ograniczających emisję gazów cieplarnianych. Odrestaurowanie budynku dawnego Magazynu Bawełny wraz ze zmianą jego funkcji to bardzo udane uzupełnienie działań rewitalizacyjnych, które jako Miasto prowadzimy w tej okolicy - mówi Edyta Chromiec, Senior Associate, ESG Strategic Advisory, Colliers.

Warto podkreślić, że przyznany certyfikat to pierwszy w Polsce Outstanding w najnowszej wersji systemu BREEAM International V6, co jest ewenementem na poziomie krajowym. Na rynku certyfikacji wyraźnie bowiem widać, że taki poziom jest jak na razie domeną największych deweloperów, doświadczonych w tym procesie i dysponujących dedykowaną kadrą.

- Sukces łódzkiego inwestora jest dowodem na to, że o kwestie zrównoważonego budownictwa można zadbać bez względu na skalę działalności. Stopniowe wdrażanie wymogów asesora od koncepcji oraz szereg optymalizacji doprowadziły do wyniku powyżej 90 proc., co na dzień dzisiejszy stanowi najwyższą punktację w Europie Środkowo-Wschodniej przyznaną projektowi rewitalizacji budynku. W Colliers Poland jesteśmy dumni, że prowadzimy takie ambitne projekty – mówi Edyta Chromiec.

