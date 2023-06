W Diamond Business Park Ursus wszystkie magazyny zostały już wynajęte. Na najemców czekają już tylko biura.

Diamond Business Park Ursus to projekt, który łączy hale magazynowe z powierzchnią biurową klasy A, zlokalizowaną w całkowicie niezależnych budynkach.

Cała powierzchnia magazynowa warszawskiego centrum biznesowego została już zagospodarowana.

Do wynajęcia pozostały jeszcze tylko niewielkie moduły na powierzchni biurowej.

Diamond Business Park Ursus to miejski park magazynowo-biurowy, który oferuje 16 tys. mkw. powierzchni biurowej klasy A. Budynki te przylegają do hal magazynowych i posiadają eleganckie hole wejściowe oraz dużą liczbę naziemnych miejsc parkingowych.

Diamond Business Park Ursus, mat.pras.

Diamond Business Park Ursus to bardzo ciekawy projekt, gdzie wszystkie budynki otoczone są drzewami, krzewami, kwiatami, co – wraz z elementami małej architektury – tworzy komfortowe środowisko pracy. Najemcy mają tu do dyspozycji liczne udogodnienia, jak stojaki rowerowe czy wygodne leżaki – mówi Urszula Rasmussen, Head of Industrial Leasing w White Star Real Estate.

- Dzięki najemcom powierzchni magazynowej oraz już obecnym firmom w budynkach biurowych, mamy tu też ciekawy mikroklimat biznesowy, który wspiera atrakcyjna lokalizacja – zaledwie 600 m od popularnego centrum handlowego Factory oraz 8 km od Dworca Centralnego, pomiędzy Alejami Jerozolimskimi i ulicą Połczyńską – dodaje Rasmussen.

Najemcy magazynów

Najemcami Diamond Business Park Ursus w części magazynowej są m.in. firmy zajmujące się dystrybucją produktów chemicznych dla domu, opakowań dla przemysłu spożywczego czy świadczące usługi dla handlu elektronicznego i farmacji.

W biurach Diamond Business Park Ursus jest jeszcze wolna powierzchnia, mat.pras.

Wielu najemców jest z nami w Diamond Business Park Ursus już od wielu lat. Docelowo chcemy, by taka sama sytuacja dotyczyła powierzchni biurowych, które wyróżniają się na rynku warszawskim, zwłaszcza jeśli chodzi o elastyczność dostępnych powierzchni – dodaje Urszula Rasmussen.

Diamond Business Park Ursus to park biznesowy, który powstał na terenach byłych Zakładów Przemysłu Ciągnikowego Ursus, oferujący powierzchnie biurowe i magazynowe klasy A. Łączna wielkość kompleksu to ponad 47 tys., mkw., z czego ponad 15 tys. mkw. stanowi powierzchnia biurowa wraz z zapleczem socjalnym. Projekt zlokalizowany jest w dzielnicy Ursus, 400 m od stacji PKP Ursus Północy, 600 m od popularnego outletu Factory oraz 8 km do centrum Warszawy.

