Magazyny i biura hitem inwestycyjnym

W pierwszym kwartale 2020 roku, na podstawie wstępnych szacunków Avison Young, całkowity wolumen transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce osiągnął 2,4 miliarda euro. Jest to wynik prawie trzy razy większy w stosunku do wolumenu zrealizowanego w analogicznym okresie w 2019 roku, zgodny z prognozami Avison Young z grudnia ubiegłego roku.

Największą aktywność inwestycyjną odnotowujemy w sektorach magazynowym i biurowym. Pod względem pochodzenia kapitału dominowali azjatyccy inwestorzy, którzy szczególnie koncentrowali się na sektorze magazynowym. Jednocześnie stale obserwujemy rosnącą aktywność inwestycyjną podmiotów z Europy Środkowo-Wschodniej, którzy z kolei działają głównie na rynku biurowym.

Sektor magazynowy rośnie

Ponad 60 proc. całkowitego wolumenu to transakcje przeprowadzone na rynku magazynowym, co potwierdza niesłabnące zainteresowanie inwestorów tym sektorem. W rezultacie, po pierwszych trzech miesiącach roku, sektor magazynowy osiągnął poziom 95 proc. całkowitego ubiegłorocznego wolumenu transakcji w tej kategorii. Znaczna część tego wyniku to duże transakcje portfelowe, w tym ogólnoeuropejskie przejęcie pakietu nieruchomości Goodmana przez GLP. Potwierdza to inny trend obserwowany ostatnio na rynku nieruchomości, a mianowicie wzrost zainteresowania przejęciami na poziomie korporacyjnym. Przejęcie całej działalności, wraz z zespołem pracowników, a nie pojedynczych nieruchomości, ułatwia późniejszy wynajem i zarządzanie aktywami, a także umożliwia szybszą ekspansję na rynku – jak twierdzą eksperci Avison Young.

Sektor biurowy - bez niespodzianek

Na rynku inwestycji biurowych w pierwszym kwartale dominowała Warszawa z łączną wartością 520 mln euro sfinalizowanych transakcji, co z kolei stanowi ponad 70 proc. całkowitego wolumenu w sektorze biurowym. Zamknięte transakcje potwierdziły obecne trendy rynkowe:

• Wysoką atrakcyjność dzielnicy Wola z trzema przeprowadzonymi transakcjami - Wola Center, Prosta Office Center i Green Corner;

• Większość transakcji dotyczyła budynków co najmniej 8–10-letnich; potwierdza to wcześniej już obserwowane przez Avison Young duże zainteresowanie aktywami starszymi, które zwykle są dobrze zlokalizowane, nadal oferują dobrej jakości powierzchnię biurową, a jednocześnie można je nabyć po znacznie bardziej atrakcyjnej cenie niż budynki nowe;

Zobacz raport: Rynek inwestycyjny w Polsce. Podsumowanie 2019 roku