Magazyny i mieszkaniówka pozostaną lokomotywą rynku nieruchomości, a branża retail i biura muszą dalej walczyć z postpandemicznymi realiami - uważa prelegent Property Forum, Kamil Kowa z Savills.

Trudnością dla handlu jest mniejsza odwiedzalność centrów handlowych. Niekończącym się wyzwaniem jest też e-commerce, czyli przenoszenie części działalności do sieci.

Potencjalnie zapotrzebowanie na powierzchnię biurową może spaść, a umowy najmu będą musiały być bardziej elastyczne.

O tym, jak będzie wyglądać sytuacja na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce w najbliższych miesiącach mówił w trakcie Property Forum Kamil Kowa, członek zarządu Savills Polska.

W dalszym ciągu magazyny i mieszkaniówka pozostaną lokomotywą branży. Jednak wydaje mi się, że podobny potencjał tkwi we wszystkich sektorach rynku. Każdy z nich w obecnym momencie ma inne wyzwania, najmniej jest ich jednak w magazynach i mieszkaniach - podkreśla ekspert Savills.

A wyzwań w chwili obecnej jest niemało.

Trudnością dla handlu jest mniejsza odwiedzalność centrów handlowych. Początkowo wynikała ona z pandemii, jednak do tej pory klienci nie wrócili do zakupów w takim stopniu, jak przed COVID-19. Pewnie już nigdy nie wrócą. Niekończącym się wyzwaniem jest e-commerce, czyli przenoszenie części działalności do sieci - mówi Kamil Kowa.

Sektor biurowy również musi sobie radzić z postpandemicznymi realiami.

- Praca hybrydowa jest dużym wyzwaniem. Widoczne to jest w dużej mierze w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej. Potencjalnie zapotrzebowanie na powierzchnię może spaść, a umowy najmu będą musiały być bardziej elastyczne - podkreśla ekspert i dodaje, że wszystko wskazuje na to, że to sektor PRS ma przed sobą świetlaną przyszłość.

To co jest największą zaletą tego sektora, jest jednocześnie jego wyzwaniem. Duży popyt na mieszkania powoduje, że deweloperzy sprzedający lokale mają bardzo dużo klientów przez co rośnie w sposób nieintuicyjny - mówi Kowa.

