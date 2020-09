Małe biuro dla dużej firmy = większe możliwości w obecnych czasach

To rozwiązanie skierowane jest do dużych firm, z siedzibami głównie w centrum miasta, w których wykonywanie obowiązków służbowych zdalnie przez znaczną część pracowników wpływa na codzienną rutynę i środowisko pracy

Praca zdalna ma swoje wady i zalety. Głównym problemem jest to, że spotkania ze współpracownikami, korzystanie ze sprzętu i zasobów biurowych, szkolenia i prezentację są ograniczone i trudne do realizowania w warunkach domowych. Pracując w domu, narażamy nasze relacje społeczne, narastają też problemy logistyczne.

Traci na tym cała organizacja, jej spójność i przepływ informacji.

Naszym rozwiązaniem jest zaproponowanie zlokalizowanym w centrum miasta firmom wynajmu małego biura, które będzie służyło ich pracownikom mieszkającym w południowej części Warszawy.

Te osoby, nadal pracując w domu, będą miały do dyspozycji biuro, zlokalizowane w pobliżu, do którego będą w stanie szybko dotrzeć (bez konieczności długich dojazdów do centrum miasta), zorganizować w nim spotkanie, skorzystać z materiałów biurowych, lub po prostu współdzielić tę przestrzeń w sytuacji, gdy z różnych powodów nie będą w stanie zapewnić sobie spokojnego środowiska pracy w domu (sprawy rodzinne lub inne przeszkody).

Natpoll oferuje również wynajem na godziny dużej sali konferencyjnej, sprzętu i zaplecza prezentacyjnego i wszelkie inne wsparcie, jakie może okazać się potrzebne.

Dojazd do Natpollu jest prosty, a parking dostępny w abonamencie miesięcznym i na godziny.

Wierzymy, że takie podejście zapewni równowagę między domowym odosobnieniem a potrzebą korzystania z biura, pozytywnie wpłynie na rutynę pracy oraz społeczne i psychiczne potrzeby pracowników, a co za tym idzie wzmocni więź pracowników z organizacją.

Największe zalety Natpollu