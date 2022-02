Malta Office Park powalczy o BREEAM Awards. Oddaj głos

Malta Office Park w finale konkursu BREEAM Awards.

Jury zakwalifikowało do finału najciekawsze obiekty z USA, Chin, Kazachstanu, Rosji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Węgier, Wielkiej Brytanii, Holandii i Polski.

Trwa głosowanie – każdy może wziąć w nim udział.

Przypomnijmy, w 2021 roku Malta Office Park - jako pierwszy na świecie - przeszedł proces re-measurement w najnowszej wersji standardu BREEAM In Use v.6 2020 International i uzyskał ocenę Excellent w kategoriach Asset Performance i Management Performance. Procedura certyfikacji objęła m.in. audyt ryzyka i możliwości społecznych wynikających z relacji obiektu z otoczeniem.

- Obecność w finale tak ważnego konkursu, jakim jest BREEAM Awards, jest dla nas wielkim wyróżnieniem, ale też potwierdza spełnianie przez nasze projekty najwyższych standardów rynkowych. Najnowsza wersja certyfikatu uwzględnia aspekty społeczne nieruchomości biurowej – to nowy trend w tworzeniu oceny środowiskowej budynków. Cieszymy się że zostało to dostrzeżone i przyczyniło się do międzynarodowego wyróżnienia Malta Office Park. Zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w głosowaniu na najlepszy projekt w konkursie - powiedziała Sylwia Piechnik, dyrektor Działu Leasingu Projektów Biurowych EPP.

Malta Office Park to nowoczesny zespół biurowy położony przy ul. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Poznaniu. Powierzchnia użytkowa kompleksu to około 30 tys. mkw. Poszczególne budynki o powierzchniach kondygnacji od około 600 do nawet 1300 mkw. dają możliwość dowolnej aranżacji biura zarówno przez małe, jak i duże firmy.

Szczegóły i formularz głosowania dostępne są na stronie.