Malta Office Park, poznański kompleks biurowy zarządzany przez EPP, pozyskał nowego, kluczowego najemcę. Powierzchnia 4 900 mkw. została wynajęta NFZ.

Wielkopolski Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wybrał tę lokalizację w oparciu o określone wymagania, doceniając profesjonalizm zespołu zarządcy oraz merytoryczną i dopracowaną ofertę.

Powierzchnie zostaną dostosowane do wymagań i standardów NFZ.

Na parterze powstanie dedykowana klientom sala obsługi, a na piętrach 3, 4, 5 znajdzie się biuro najemcy.

Narodowy Fundusz Zdrowia to państwowa jednostka organizacyjna, która w systemie powszechnej opieki zdrowotnej zajmuje się finansowaniem świadczeń zdrowotnych. NFZ funkcjonuje w Polsce od 20 lat.

Trwający wiele miesięcy proces wyboru nowej lokalizacji poznańskiego oddziału był złożony i opierał się o konkretne wytyczne. W negocjacje była zaangażowana również firma doradcza Nuvalu, specjalizująca się we współpracy z podmiotami Skarbu Państwa i instytucjami samorządowymi. Zadaniem agencji było przede wszystkim wsparcie w koordynacji procesu oraz doradztwo merytoryczne stronom.

Najemcy, którzy podejmują współpracę z Malta Office Park doceniają m.in. położenie obiektu w otoczeniu terenów zielonych, bliskość rozbudowanej infrastruktury komunikacyjnej, indywidualne podejście zarządcy, jak również dbałość o najwyższe standardy związane ze zrównoważonym rozwojem czy bezpieczeństwem i higieną pracy.

– Nasz kompleks jest wyjątkowy pod wieloma względami. Jako pierwszy na świecie uzyskał certyfikację BREEAM In Use v.6 2020 International, który jest nie tylko potwierdzeniem, że obiekt spełnia wysokie normy prośrodowiskowe, jest zarządzany w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, ale również zobowiązuje nas do działań na rzecz lokalnej społeczności, co konsekwentnie realizujemy – mówi Sylwia Piechnik, Head of Office Leasing w EPP i dodaje – W rozmowach z NFZ nie bez znaczenia była także elastyczność, z jaką podchodzimy do potrzeb biznesowych naszych najemców. W tym przypadku oprócz komfortowej powierzchni biurowej, na parterze powstanie przestrzeń dedykowana klientom najemcy. Znaczącym udogodnieniem – zarówno dla pracowników, jak i petentów – będzie łatwa dostępność miejsc parkingowych zorganizowana oparciu o system LPR.

Najemca wprowadzi się do obiektu w połowie 2024 r. Wynajęta powierzchnia obejmuje kondygnacje 0, 3, 4 i 5. Strony podpisały umowę na 10 lat.

Malta Office Park jest nowoczesnym kompleksem biurowym, składającym się z sześciu niezależnych budynków. Obiekt harmonijnie łączy świat biznesu z otaczającą go przyrodą, umożliwiając firmom zrównoważony rozwój.

Projekt wyróżniają nowoczesna architektura, doskonała jakość powierzchni oraz ekologiczne rozwiązania, co potwierdza certyfikacja BREEAM na poziomie Excellent. Kompleks może również pochwalić się certyfikatem WELL Health and Safety.

Najemcy, dzięki wyjątkowej lokalizacji i otaczającej ich zieleni, korzystają z licznych udogodnień dostępnych wokół kompleksu. Koncepcja biura zewnętrznego nie tylko świetnie wpływa na samopoczucie użytkowników, ale również na ich kreatywność i efektywność. Właścicielami Malta Office Park są Henderson Park (70 proc. udziałów) oraz EPP (30 proc.), które odpowiada również za zarządzanie kompleksem.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl