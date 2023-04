Warszawa, Gdańsk, Gdynia i Poznań – to w tych miastach PHN zainwestował w nowoczesne biurowce. Oto najważniejsze projekty.

Marina to kompleks biurowy, który PHN planuje zrealizować w Gdyni.

Andersia Business Centre to biurowiec w Poznaniu, kupiony przez PHN w 2015 roku.

SKYSAWA, INTRACO Prime i najprawdopodobniej wkrótce nowa inwestycja VENA – to najważniejsze przedsięwzięcia PHN w Warszawie.

Zobacz najważniejsze inwestycje PHN w Polsce:

SKYSAWA

Warszawski kompleks biurowy o pow. około 34 530 mkw. położony przy ul. Świętokrzyskiej 36 i 38.

Mniejszy budynek – SAWA ma 9 kondygnacji naziemnych, a jego pow. wynosi około 9 880 mkw. Większy budynek SKY to 155-m wieża o 40 piętrach i pow. 24 650 mkw. SKYSAWA posiada certyfikat BREEAM na najwyższym poziomie Outstanding.

SKYSAWA, mat.pras.

Centralna lokalizacja, dostęp do gęstej siatki komunikacji miejskiej, bezpośrednie przejście z budynku do stacji II linii metra, bliskość ścieżek rowerowych, nowoczesna infrastruktura dla rowerzystów i stacje ładowania samochodów elektrycznych zachęcają użytkowników kompleksu do wybierania form transportu alternatywnych dla samochodów spalinowych.

INTRACO Prime

Nowoczesny obiekt biurowo-handlowy o powierzchni ok. 13 tys. mkw., w standardzie klasy A, położony zaledwie kilka minut od stacji metra Dworzec Gdański i Starego Miasta w Warszawie. Obiekt otrzymał certyfikat BREEAM Final na poziomie Excellent.

INTRACO Prime, mat.pras.

Za realizację inwestycji odpowiadał STRABAG. Za projekt biurowca odpowiadał Konsorcjum Juvenes-Projekt i Pracownia Obsługi Inwestorów Pro-Invest.

VENA

To najnowszy projekt biurowy, który zamierza realizować PHN. Biurowiec będzie zlokalizowany przy al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie. Inwestycja będzie liczyć prawie 15 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej.

VENA, kadr z filmu PHN

Marina by PHN

To część projektu, który PHN realizuje w okolicy postindustrialnego Mola Rybackiego w Gdyni. Trójmiejski kompleks swoją architekturą nawiązuje do międzywojennych, modernistycznych zabudowań Gdyni, a jego integralną częścią będzie usytuowany obok park miejski.

Marina by PHN, mat.pras.

Marina by PHN będzie składać się z kilku budynków biurowych o łącznej powierzchni najmu ok. 27 tys. mkw. Prawie 24 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej powstanie na czterech kondygnacjach i ponad 3 tys. powierzchni handlowej na parterach, gdzie znajdą się restauracje, kawiarnie i inne punkty usługowe.

Andersia Business Centre

Nowoczesna powierzchnia biurowa położona w ścisłym centrum Poznania - zaledwie 50 m od ul. Półwiejskiej, Starego Browaru oraz przystanków tramwajowych i autobusowych. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku wynosi 14 tys. mkw.

Andersia Business Centre, mat.pras.

Budynek został oddany do użytkowania w listopadzie 2012 r. i jako jeden z pierwszych biurowców w Poznaniu uzyskał certyfikat LEED na poziomie Gold. W lipcu 2015 r. wszedł w skład portfela Polskiego Holdingu Nieruchomości.

Alchemia

Znajdujący się w portfelu PHN od 2016 r. biurowiec jest położony w centralnej lokalizacji w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 409 i oferuje ponad 25 tys. mkw. powierzchni najmu brutto. Składa się z dwóch wież: sześcio- i ośmiopiętrowej, połączonych wspólną czterokondygnacyjną podstawą, ale posiadających oddzielne recepcje.

Alchemia, mat.pras.

Biurowiec jest bardzo dobrze skomunikowany z transportem miejskim - oferuje wiele połączeń autobusowych, a także bezpośredni dostęp do przystanku Szybkiej Kolei Miejskiej łączącej całą aglomerację trójmiejską.

Inwestycja została zrealizowana przez firmę deweloperską TORUS i zaprojektowana przez pracownię architektoniczną APA Wojciechowski.

Wilanów Office Park

Biurowce położone są w atrakcyjnej lokalizacji na warszawskim Wilanowie przy ul. Branickiego 15 i 17. Składają z dwóch budynków o trzech kondygnacjach naziemnych i dwóch kondygnacji podziemnych, które łącznie oferują ponad 17 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej oraz 352 podziemne miejsca parkingowe.

Wilanów Office Park, kadr z filmu PHN

Budynek Betheone został oddany do użytkowania w 2011 r. i oferuje łącznie 7461 mkw. powierzchni biurowej oraz 160 podziemnych miejsc parkingowych.

Biurowiec Befree został oddany do użytkowania w 2012 r. i oferuje łącznie 10117 mkw. powierzchni biurowej oraz 192 miejsca parkingowe podziemne.

