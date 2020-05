Mariusz Grendowicz: Prawdziwe ekonomiczne konsekwencje kryzysu dopiero nadejdą

Zapraszamy 25 maja o godzinie 11.00 - transmisja na portalu www.PropertyNews.pl

- Bazując na doświadczeniach kryzysu z lat 2007-2009, wiemy na pewno, że każdy kryzys obniża siłę nabywczą klientów w Europie Środkowo-Wschodniej w stopniu znacznie większym niż ma to miejsce w Europie Zachodniej – mówi Mariusz Grendowicz. - To automatycznie przekłada się na ilość osób robiących zakupy w centrach handlowych, a to z kolei przekłada się na wyniki i wyceny nieruchomości z sektora handlowego - dodaje.

Ekonomista podkreśla jednak, że należy pamiętać, że w tym kryzysie rządy pompują w gospodarkę olbrzymie pieniądze. - Należy obserwować w jakim stopniu te pieniądze podtrzymają popyt. Jeśli to się uda to kryzys nie powinien mieć aż tak dużego wpływu na obroty generowane w centrach handlowych, a co za tym idzie nie wpłynie znacząco na wyceny w tym sektorze - uważa Grendowicz.

W jego ocenie dużym wyzwaniem dla całego sektora nieruchomości komercyjnych będzie finansowanie. - Sektor jest w dużym stopniu finansowany z kredytów. Brak alternatywnych źródeł finansowania w Europie Środkowej powoduje, że każde obniżenie podaży pieniądza przez banki skutkuje zatrzymaniem sektora nieruchomości komercyjnych - podkreśla.

Skutki kryzysu niemal natychmiastowo odczuły centra handlowe i hotele, jednak eksperci wieszczą, że długofalowo także biurowce będą musiały zmierzyć się z dużym spadkiem popytu. - Jeżeli będziemy pracować w dużej części z domu to firmy stopniowo będą zmniejszać ilość wynajmowanych metrów kwadratowych. Z drugiej jednak strony, wymóg utrzymania dystansu społecznego, gdy biurowce zaczną się ponownie zapełniać spowoduje, że potrzebne będzie co najmniej dwa razy więcej metrów kwadratowych na osobę. Te dwa aspekty w jakimś stopniu się zniosą - mówi.

