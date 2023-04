Kompleks biurowy Marynarska Business Park modernizowany na warszawskim Służewcu przez firmę Syrena Real Estate i PineBridge Benson Elliot otrzymał właśnie certyfikaty będące potwierdzeniem standardu budynków.

Pierwszy to WELL Health-Safety Rating opracowany przez International WELL Building Institute.

Drugi to certyfikat łączności cyfrowej – WiredScore uzyskany na poziomie Silver. Oba procesy certyfikacji kompleksu Marynarska Business Park wspierała firma doradcza JW+A.

Modernizacja kompleksu Marynarska Business Park to przedsięwzięcie, które poza przebudową części wspólnych biurowców oraz terenu zewnętrznego zakłada także zmiany w systemach budynkowych wdrożone we wszystkich czterech obiektach. Ulepszenia wprowadzone w zakresie infrastruktury cyfrowej oraz bezpieczeństwa w kontekście zdrowia użytkowników kompleksu zostały docenione przez międzynarodowe organizacje certyfikacji. Kompleks przy ul. Taśmowej otrzymał właśnie certyfikat WELL Health – Safety Rating, przyznawany obiektom, które zachowują wysokie standardy i procedury bezpieczeństwa i higieny oraz ograniczają rozprzestrzenianie się chorób.

W kompleksie ocenione zostały działania prozdrowotne i dostęp do usług medycznych, utrzymywanie dobrej jakości powietrza i wody, obowiązujące zasady sanitarne, gotowość na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej, a także zaangażowanie w komunikację z najemcami i interesariuszami oraz zastosowane innowacje. Otrzymana certyfikacja jest potwierdzeniem wysokiego standardu zarządzania budynkami w kompleksie, tak by stanowiły one komfortowe i przede wszystkim bezpieczne przestrzenie dla ich użytkowników. Certyfikat WELL Health – Safety Rating został opracowany w 2020 roku przez International WELL Building Institute oraz grupę blisko 600 ekspertów, m.in. wirusologów, naukowców, urzędników państwowych i architektów jako odpowiedź na pandemię koronawirusa.

Certyfikacja to gwarancja dla najemców

Wszystkie cztery biurowce w kompleksie Marynarska Business Park uzyskały także certyfikat WiredScore, czyli certyfikat łączności cyfrowej, który potwierdza, że budynki są w pełni przygotowane technologicznie i spełniają najwyższe cyfrowe wymagania najemców. Marynarska Business Park otrzymała certyfikację WiredScore na poziomie Silver. Jest to równoznaczne z faktem, że na terenie kompleksu jest zapewniona stabilna i bezpieczna łączność, a ryzyko wystąpienia zakłóceń w infrastrukturze cyfrowej i utraty połączenia jest minimalne. Organizacja WiredScore rozpoczęła działalność w Londynie w październiku 2015 r.

- W dzisiejszych czasach certyfikacja budynków jest działaniem niezbędnym, ponieważ obiekt w procesie certyfikacji podlega obiektywnej i profesjonalnej ocenie zewnętrznego podmiotu, a co za tym idzie jego użytkownicy mają gwarancję, że jest eksploatowany w sposób zrównoważony i oferuje najwyższe standardy z myślą o najemcach. Marynarska Business Park spełniła wszystkie kryteria wymagających certyfikacji WELL Health – Safety Rating oraz WiredScore, gdzie nasz kompleks oceniony został na poziomie Silver. Po zakończonej modernizacji będziemy ubiegać się o certyfikat BREEAM In-Use w nowym systemie v6. Przez cały czas współpracujemy także z Fundacją Integracja, by jak najlepiej dostosować inwestycję do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – mówi Stanisław Wardyński, Dyrektor Syrena Real Estate.

Trwająca aktualnie modernizacja kompleksu Marynarska Business Park jest kontynuacją prowadzonej przez Syrena Real Estate i PineBridge Benson Elliot strategii nadawania nowego życia starszym budynkom biurowym. Autorski program modernizacji kompleksu na Służewcu realizowany jest w duchu ESG i obejmuje trzy obszary – otoczenie budynków, części wspólne dla najemców oraz systemy wentylacji ciepła i klimatyzacji. Po gruntownej przebudowie teren zewnętrzny – patio - zamieni się z betonowego parkingu w zielony park o powierzchni 6.000 mkw. ze wzniesieniami, na których będzie rosnąć rodzima roślinność: 50 drzew i 98 gatunków krzewów. Całe patio będzie strefą zachęcającą do odpoczynku i relaksu. Lobby budynków zyskają elegancki wygląd, a ich wspólnym designerskim elementem będą architektoniczne rzeźby. W ostatnich miesiącach na dachach wszystkich czterech budynków zainstalowane zostały agregaty wody lodowej, które podłączone zostały do instalacji budynkowych. Urządzenia w zdecydowanym stopniu wpływają na poprawę efektywności energetycznej budynków, a także komfort pracy ich użytkowników.

Marynarska Business Park oferuje 4 budynki biurowe o łącznej powierzchni użytkowej 46.000 mkw. Swoje siedziby mają tu m.in. firmy: Accord, NewCold, Colgate, Daikin Europe, Eurocash, Ford, JDE, Oceanic, S.C Johnson, Sitel oraz WDX. Na terenie kompleksu działa także przychodnia Luxmed oraz kawiarnia Gorąco Polecam.

Głównym projektantem nowej odsłony Marynarska Business Park jest Pracownia Architektoniczna MJZ, projekt zieleni opracowało iGreen Architektura Krajobrazu, a projekty wnętrz to dzieło Łoskiewicz Studio. Za przebudowę odpowiada Grupa Reesco, a za project management cmT. Zakończenie modernizacji kompleku planowane jest na III kwartał br.

