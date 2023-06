Metamorfoza kompleksu biurowego Marynarska Business Park na warszawskim Służewcu jest na ostatniej prostej. Zamiast parkingu o powierzchni 6 tys. mkw. powstał otwarty na miasto park. Projekt zmienia też nazwę na Diuna.

Diuna (dawniej Marynarska Business Park) to cztery budynki biurowe o łącznej powierzchni użytkowej 46 tys. mkw.

Metamorfoza biurowego kompleksu przy ulicy Taśmowej to inicjatywa PineBridge Benson Elliot oraz Syrena Real Estate.

Patio Diuny zostało zaprojektowane zgodnie z koncepcją biophilic design, która zakłada, że człowiek posiada wrodzoną skłonność do poszukiwania związków z naturą i przynależności do świata przyrody.

Audyt energetyczny przeprowadzony przed rozpoczęciem procesu modernizacji poskutkował wprowadzeniem szeregu rozwiązań usprawniających działanie systemów budynkowych, np. sterowanie wentylacją uzależnione od stężenia CO2, zainstalowanie systemów wentylacji VAV, kontrola przepływu powietrza oraz wymiana agregatów chłodniczych pozwalająca na uzyskanie nawet do 22 proc. oszczędności energii według modeli przygotowanych przez firmę JW+A.

Diuna (dawniej Marynarska Business Park). Cała zieleń z pierwotnego placu została rozdana najemcom, część materiałów konstrukcyjnych znalazła już nowe zastosowanie w projekcie, a pozostałe zmagazynowane elementy oczekują na drugie życie. Fot. Mat. prasowe.

Dodatkowo wdrażany jest system inteligentnego sterowania budynkiem w oparciu o sztuczną inteligencję, który ma przynieść do 11,6 proc. oszczędności energii zużywanej przez systemy HVAC według modelu przygotowanego przez właściciela programu firmę Foobot.

Ograniczone zostało zużycie wody poprzez regulację przepływów w armaturze w częściach wspólnych, wprowadzony został system wykrywania i zapobiegania wyciekom, a także zamontowano zbiornik na wodę deszczową.

Diuna (dawniej Marynarska Business Park). Nowa nazwa projektu to symboliczne rozpoczęcie kolejnego, zrównoważonego etapu w jego życiu. Dobiegły końca najważniejsze prace związane m.in. ze stworzeniem nowego, ogólnodostępnego parku, będącego wizytówką całego kompleksu. Fot. Mat. prasowe.

W projekcie duży nacisk został położy na stosowanie założeń gospodarki cyrkularnej. Cała zieleń z pierwotnego placu została rozdana najemcom, część materiałów konstrukcyjnych znalazła już nowe zastosowanie w projekcie, a pozostałe zmagazynowane elementy oczekują na drugie życie.

Diuna zmienia biznesowe oblicze Służewca i wyznacza nowy kierunek, w którym muszą podążać biurowce, by stanowić atrakcyjną przestrzeń dla inwestorów, najemców i lokalnej społeczności. Nowa nazwa naszego projektu to symboliczne rozpoczęcie kolejnego, zrównoważonego etapu w jego życiu. Dobiegły końca najważniejsze prace związane m.in. ze stworzeniem nowego, ogólnodostępnego parku, będącego wizytówką całego kompleksu – mówi Witold Zatoński, założyciel Syrena Real Estate.

Betonowe patio zmieniło się w park

Za projekt nowej odsłony inwestycji odpowiada pracownia architektoniczna MJZ. Betonowe patio zmieniło się w park, pełen drzew i rodzimej roślinności. By uzyskać spójne i przyjazne otoczenie całość została połączona podnoszącym się i opadającym terenem pokrytym roślinnością.

Diuna (dawniej Marynarska Business Park). Za projekt nowej odsłony inwestycji odpowiada pracownia architektoniczna MJZ. Fot. Mat. prasowe.

Pagórki zostały zbudowane z lekkich materiałów, by nie naruszyć konstrukcji podziemnej. Płyta fundamentowa garażu podziemnego podtrzymywana jest przez 50 słupów, które posłużyły jako konstrukcje do posadowienia 50 drzew umieszczonych w specjalnych donicach. W efekcie tych prac powstały zielone diuny, które porasta 12 gatunków drzew (50 sztuk) oraz 96 rodzajów krzewów. Jest to zieleń rodzima, istotna dla projektów realizowanych w duchu zrównoważonego rozwoju.

Diuna (dawniej Marynarska Business Park). Przemianę przeszły także 4 lobby budynkowe, których wspólnym elementem są ogromne artystyczne rzeźby. Znajdują się tu nowoczesne miejsca do pracy i organizacji spotkań. Fot. Mat. prasowe.

Patio Diuny zostało zaprojektowane zgodnie z koncepcją biophilic design, która zakłada, że człowiek posiada wrodzoną skłonność do poszukiwania związków z naturą i przynależności do świata przyrody. Pagórki oraz usytuowane pomiędzy nimi alejki tworzą kameralne przestrzenie wypełnione roślinnością, gdzie można się wyciszyć i oderwać od codzienności.

Między naszymi zielonymi wydmami można spacerować, odpoczywać, czy napić się kawy. Wierzymy, że dla najemców i ich pracowników zdrowie psychiczne jest równie ważne co fizyczne, dlatego chcieliśmy, by zieleń i przyroda wpływające na dobrostan człowieka grały w tym miejscu pierwsze skrzypce – mówi Maciej Jakub Zawadzki z MJZ Studio.

Biurowce z łąką i strumykiem

Dziedziniec Diuny zagospodarowany został łąką kwietną, znajdują się tu też strumyk oraz edukacyjny otwarty pawilon z dachem pokrytym ekstensywną roślinnością, który pełni funkcję retencji wody. Od ruchu ulicznego kompleks odradzają ekrany antysmogowe o łącznej powierzchni 416 mkw. Patio jest przyjazne dla pieszych i rowerzystów.

Diuna (dawniej Marynarska Business Park). Betonowe patio zmieniło się w park, pełen drzew i rodzimej roślinności. By uzyskać spójne i przyjazne otoczenie całość została połączona podnoszącym się i opadającym terenem pokrytym roślinnością. Fot. Mat. prasowe.

Dawna strefa wjazdowa od strony ulicy Taśmowej zamieniła się w woonerf, a cały teren został wyłączony z ruchu samochodowego, możliwe są tu tylko krótkoterminowe postoje. Diuna oferuje także nową infrastrukturę dedykowaną rowerzystom, którzy do swojej dyspozycji mają parking dla jednośladów na 114 miejsc na poziomie podziemnym, szatnię z prysznicami, cztery ładowarki dla rowerów elektrycznych, stacje do samodzielnej naprawy, a także stojaki naziemne.

Diuna (dawniej Marynarska Business Park). Najemcy mogą korzystać z nowego centrum konferencyjnego o powierzchni 250 mkw., gdzie do dyspozycji użytkowników kompleksu oddane zostały 4 sale, pokój dla rodzica z dzieckiem oraz kuchnia. Fot. Mat. prasowe.

Parking dla samochodów znajduje się natomiast w trzypoziomowym garażu podziemnym, gdzie dla zmotoryzowanych najemców i gości kompleksu udostępnionych jest 1.300 miejsc.

Przemianę przeszły także 4 lobby budynkowe, których wspólnym elementem są ogromne artystyczne rzeźby. Znajdują się tu nowoczesne miejsca do pracy i organizacji spotkań. Najemcy mogą korzystać z nowego centrum konferencyjnego o powierzchni 250 mkw., gdzie do dyspozycji użytkowników kompleksu oddane zostały 4 sale, pokój dla rodzica z dzieckiem oraz kuchnia. We wnętrzach pojawiają się także sukcesywnie dzieła sztuki autorstwa polskich i zagranicznych artystów. Za metamorfozę wnętrz kompleksu oraz jego nową identyfikację wizualną odpowiada Łoskiewicz Studio.

Zakończenie prac w Diunie coraz bliżej

Zakończenie całości prac w Diunie zaplanowane jest na IV kwartał bieżącego roku. Na terenie inwestycji trwają jeszcze roboty prowadzone na terenach zewnętrznych zlokalizowanych za budynkami kompleksu. Za przebudowę odpowiada Grupa Reesco, a za project management cmT Group.

Diuna (dawniej Marynarska Business Park). We wnętrzach pojawiają się także sukcesywnie dzieła sztuki autorstwa polskich i zagranicznych artystów. Za metamorfozę wnętrz kompleksu oraz jego nową identyfikację wizualną odpowiada Łoskiewicz Studio. Fot. Mat. prasowe.

Diuna (dawniej Marynarska Business Park) to 4 budynki biurowe o łącznej powierzchni użytkowej 46.000 mkw. Swoje siedziby mają tu m.in. firmy: Accord, NewCold, Colgate, Daikin Europe, Eurocash, Ford, JDE, Oceanic, S.C Johnson, Sitel, Business Lease, Leasing Team oraz WDX. Na terenie kompleksu działa także przychodnia Luxmed oraz kawiarnia Gorąco Polecam.

Diuna (dawniej Marynarska Business Park). Po zakończonej modernizacji Diuna będzie ubiegała się o certyfikat Breeam In-Use w nowym systemie v6. Fot. Mat. prasowe.

Kompleks posiada certyfikat WELL Health & Safety Rating oraz WIREDSCORE na poziomie Silver. Po zakończonej modernizacji Diuna będzie ubiegała się o certyfikat Breeam In-Use w nowym systemie v6. Za doradztwo w procesie certyfikacji projektu odpowiada zespół ekspertów z JW+A. Inwestor współpracuje także z Fundacją Integracja w celu jak najlepszego dostosowania inwestycji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

