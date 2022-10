Elon Musk planuje przeprowadzić masowe zwolnienia po przejęciu Twittera. Pracę może stracić ok. 5,5 tys. osób.

Jak informuje "The Washington Post", w nadchodzących miesiącach pracownicy Twittera prawdopodobnie zostaną dotknięci masowymi zwolnieniami, bez względu na to, kto będzie właścicielem firmy.

Dziennik podaje, że Elon Musk w umowie kupna Twittera poinformował potencjalnych inwestorów, że planuje zwolnić 75 proc. z 7,5 tys. pracowników Twittera - prace utrzyma ok. 2 tys. osób.

Chociaż spodziewano się redukcji zatrudnienia, to jednak skala planowanych przez Muska cięć jest dużo większa niż ta, którą planował Twitter. Firma chciała zmniejszyć płace o około 800 milionów dolarów do końca przyszłego roku, co oznaczałoby zwolnienie prawie jednej czwartej pracowników.

