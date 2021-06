Matarnia Office Park z kompletem najemców

Zakończyła się komercjalizacja Matarnia Office Park. Na wynajem powierzchni w gdańskim biurowcu zdecydowały się m.in. firmy: Generali, Konica Minolta, Viega, C&C Partners i Depenbrock. Do budynku swoją siedzibę przeniósł również deweloper – firma Domesta.

Za strategię komercjalizacji odpowiedzialna była firma Nuvalu Polska. Kluczem do sukcesu było w tym przypadku elastyczne podejście do potrzeb klientów. Dzięki nowoczesnej konstrukcji budynku można było podzielić przestrzeń na moduły o bardzo zróżnicowanej wielkości – od mniej niż 100 mkw. do 500 mkw. – Zaufaliśmy doświadczeniu ekspertów Nuvalu i wspólnie opracowaliśmy strategię, która okazała się strzałem w dziesiątkę. Nasza oferta w trafny sposób odpowiedziała na potrzeby trójmiejskich klientów. Jesteśmy dumni, że w gronie najemców znalazły się tak zróżnicowane i zarazem renomowane firmy – Przemysław Maraszek, prezes Domesta.

– Nasza strategia komercjalizacji, choć została przyjęta jeszcze przed wybuchem pandemii, wpisała się w nowe potrzeby wywołane przez covid-19. Byliśmy otwarci na klientów o różnej skali działalności i różnych potrzebach, zarówno dotyczących metrażu, jak i okresu trwania umowy. Nasz projekt wpisał się również w coraz wyraźniejszy trend, jakim jest wynajmowanie przez firmy powierzchni biurowej w mniejszych, bardziej kameralnych obiektach. Sprawne przeprowadzenie komercjalizacji Mataria Office Park pokazuje, że obecnie kluczem do sukcesu takich procesów jest elastyczność i otwartość. Udowadnia również, że firmy potrzebują biur, a praca zdalna nie jest rozwiązaniem, które może je zastąpić – Jarosław Zdzitowiecki, Head of Tricity, Nuvalu.

Nuvalu rozpoczęła już proces komercjalizacji drugiego etapu projektu. Kolejny budynek będzie miał powierzchnię 2 tys. mkw. netto. Jego budowa rozpocznie się na przełomie II i III kwartału 2021 r. i zgodnie z planem zakończy się po roku.