Do grona najemców warszawskiego biurowca Skyliner dołączył kolejny światowy gracz – firma Mattel Poland.

Spółka Mattel jest częścią koncernu Mattel – lidera w dziedzinie projektowania, produkcji i sprzedaży zabawek oraz innych produktów przeznaczonych do użytku rodzinnego.

Nowy najemca zajmie 660 mkw. powierzchni w inwestycji Grupy Karimpol na warszawskiej Woli.

Mattel to światowy lider w projektowaniu, produkcji i sprzedaży zabawek oraz produktów skierowanych do dzieci i rodzin. Firma powstała w 1945 r. w Los Angeles. Od 1980 r. Mattel jest największym producentem zabawek na świecie. Należą do niej kultowe marki tj. Barbie, najbardziej popularna i rozpoznawalna lalka na świecie, Hot Wheels, Monster High, Thomas & Friends, Fisher-Price, Scrabble, Matchbox oraz wiele innych. Obecnie Mattel zatrudnia blisko 30 000 pracowników w 40 krajach i sprzedaje oraz dystrybuuje produkty w ponad 150 państwach na całym świecie. Kluczowymi elementami strategii firmy od zawsze była dbałość o najwyższą jakość i bezpieczeństwo zabawek, a także ochrona środowiska naturalnego. Produkty firmy Mattel spełniają wszystkie najwyższe światowe standardy jakości i testy bezpieczeństwa w branży zabawek.

Polski oddział Mattel powstał w 2005 r. Od 2023 roku jego siedzibą będzie Skyliner, spółka zajmie w nim 660 mkw. powierzchni biurowej. W procesie wynajmu pośredniczyła agencja CBRE.

Warszawska Wola to najdynamiczniej rozwijająca się biznesowa dzielnica stolicy, a Skyliner jest jej centralnym punktem. Walory naszej flagowej inwestycji doceniają kolejni krajowi i zagraniczni giganci. Cieszymy się, że w tym gronie znalazła się też spółka Mattel Polska. Nasz nowy najemca reprezentuje branżę, której w Skylinerze jeszcze nie gościliśmy. Tę firmę zna chyba każdy z nas, głównie za sprawą produkowanych przez nią zabawek oraz akcesoriów znajdujących się w niejednym domu. Mamy nadzieję, że dla zespołu Mattel w Polsce takim domem stanie się Skyliner – mówi Harald Jeschek, partner zarządzający w Grupie Karimpol.

Do najemców budynku należą firmy: Aon, Bolt, Booksy, Capital.com, Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o., Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce, Dom Maklerski X-Trade Brokers (XTB), DXC Technology iTechArt, Luxoft, MicroStrategy, Onwelo, Tarkett i Wento, a także globalny operator elastycznych przestrzeni biurowych Mindspace, który wiosną 2023 roku otworzy tutaj swoją drugą lokalizację w Polsce. W biurowcu działa także restauracja MEET & EAT należąca do Grupy Nutri Mind oraz piekarnio-kawiarnia Gorąco Polecam. Smaki z Piekarni (Enata Bread).

