mBank wprowadzi się do kompleksu Fabryczna Office Park w Krakowie

- Jesteśmy szczęśliwi, że do grona naszych najemców dołącza kolejna prestiżowa firma jaką jest mBank. Cieszy nas to tym bardziej, iż współpracujemy z mBankiem od ponad 20 lat, również przy finansowaniu pierwszych trzech budynków Fabryczna Office Park. Mamy nadzieję, że nasza inwestycja spełni wysokie wymagania mBanku i przesłuży się jako dobry fundament do dalszego szybkiego i stabilnego wzrostu – wyjaśnia Stanisław Łukasik, właściciel grupy Inter-Bud.

- Długo szukaliśmy właściwego projektu w Krakowie z myślą o uruchomieniu naszego Centrum Doradczego. Będzie to nasz główny krakowski oddział, w którym obsłużymy wszystkie grupy klientów, zarówno osoby fizyczne, jak i firmy. Cieszę się, że wybór padł na projekt Fabryczna Office Park. Jego atutem jest zarówno sąsiedztwo renomowanych najemców, jak i to, że inwestor to grupa Inter-Bud, z którą łączą nas wieloletnie relacje biznesowe – mówi Jacek Popiołek, dyrektor Departamentu Zarządzania Nieruchomościami w mBanku.

Fabryczna Office Park częścią Fabryczna City

Fabryczna Office Park to dwuetapowy kompleks biurowy składający się z sześciu nowoczesnych biurowców klasy A o łącznej powierzchni najmu wynoszącej ponad 77,5 tys. mkw., realizowany zgodnie z założeniami zielonej certyfikacji BREEAM, co oznacza zrównoważone zagospodarowanie terenu, oszczędność zasobów wody, większą efektywność energetyczną inwestycji oraz najwyższą jakość materiałów zastosowanych wewnątrz budynków. Pierwszy etap inwestycji otrzymał certyfikat BREEAM Post Construction na najwyższym poziomie „Outstanding”. Ponadto kompleks oferuje ponad 60 miejsc postojowych przeznaczonych do ładowania samochodów elektrycznych czy ponad 525 miejsc postojowych dla rowerów.

Fabryczna Office Park jest częścią większego, flagowego projektu inwestycyjnego realizowanego przez grupę Inter-Bud przy Alei Pokoju pod nazwą Fabryczna City, obejmującego obszar ponad 6,5 ha, w ramach którego powstają nie tylko budynki biurowe, ale także hotel, restauracje, budynki mieszkalne oraz usługowe.