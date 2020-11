mBank zmienia siedzibę po 22 latach. Wprowadza się do Prostej 18

02 lis 2020

mBank przeprowadza się do biurowca przy ul. Prostej 18 w Warszawie, gdzie od 20 listopada znajdować się będzie jego nowa siedziba. Budynek jest ekologiczny i wyposażony w technologie godne „ikony mobilności”. Jest to prawdopodobnie pierwsza tak duża powierzchnia biurowa w stolicy dostosowana do czasów pandemii.