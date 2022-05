McCormick zmienia lokalizację centrum usług wspólnych w Łodzi

McCormick przeniesie swoje Centrum Usług Wspólnych do wieży Monopolis 2.0 jesienią 2022 roku. Właściciel polskich marek Kamis i Galeo podpisał z Virako umowę najmu na 5,3 tys. mkw. elastycznej przestrzeni biurowej. Do tej pory firma miała siedzibę w biurowcu Nowa Fabryczna, zrealizowanym przez spółkę biurową Skanska.

McCormick, właściciel Kamis i Galeo, będzie mieć nowe biuro w Łodzi - w Monopolis.

Nowa siedziba będzie mieć ponad 5 tys. mkw.

McCormick jest w Łodzi od 2014 roku. To kolejna przeprowadzka firmy do nowszego biurowca.

McCormick będzie kolejnym prestiżowym najemcą Monopolis w Łodzi.

Centrum usług wspólnych firmy McCormick zostało otwarte w Łodzi w 2014 roku i obecnie wspiera regiony EMEA oraz Ameryki Północnej.

Monopolis 2.0 to 12-kondygnacyjny biurowiec zrealizowany w ramach drugiego etapu inwestycji na terenie dawnego kompleksu Monopolu Wódczanego z 1902 roku, trzeciego co do wielkości zabytkowego zespołu fabrycznego w Łodzi. Ten projekt jest wzorcowym przykładem mixed-use.

W pierwszym etapie projektu Monopolis, w dawnych budynkach fabrycznych połączono rozmaite funkcje biurowe, usługowe, kulturalne i gastronomiczne. Nowy budynek może poszczycić się certyfikatem środowiskowym BREEAM na poziomie EXCELLENT, wspaniałą fasadą z cortenu i szkła współgrającą z postindustrialną architekturą kompleksu, a także imponującym widokiem na centrum Łodzi. Dwa lata temu na targach MIPIM w Cannes cały kompleks został nagrodzony prestiżowym Oscarem dla nieruchomości za najlepszą inwestycję typu mixed-use na świecie w 2020 roku.

Kontrakt na nową siedzibę McCormick Shared Services Center w Monopolis pilotowała agencja Jones Lang LaSalle.

McCormick, chciał zapewnić pracownikom najlepsze w swojej klasie środowisko pracy. Monopolis to projekt, który w pełni spełnia te wymagania – mówi Łukasz Dobrzański, dyrektor Łódzkiego Biura w Jones Lang LaSalle.

Joanna Rudolf, Shared Services Site Lead, skomentowała: - Jesteśmy naprawdę podekscytowani tym posunięciem, które pozwala nam dalej wspierać globalne ambicje firmy McCormick dotyczące wzrostu oraz zrównoważonego rozwoju w bezpiecznym i przyjaznym środowisku pracy w tak nowoczesnym, elastycznym i kreatywnym otoczeniu.