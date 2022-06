MDDP Outsourcing w nowej lokalizacji

Z katowickiego biura w Face2Face Business Campus obsługujemy klientów z całego południa Polski. Praca nad wsparciem księgowym czy kadrowo-płacowym w takiej przestrzeni to będzie dla nas czysta przyjemność. Jestem przekonany, że i odczują to nasi obecni i przyszli klienci - zapowiedział Rafał Michniewicz, partner MDDP Outsourcing.

Firma MDDP Outsourcing od 15 lat świadczy usługi księgowe i kadrowo-płacowe. Jednym z filarów działania organizacji jest poszukiwanie nowych sposobów na zwiększenie efektywności oraz jakości świadczonych usług.

- Źródłem rozwoju jest dla nas wszystko to, co generuje pomysły lub może stać się pretekstem do poszukiwania nowych rozwiązań, doskonalenia już istniejących. Nacisk stawiamy nie tylko na wprowadzanie innowacji w zakresie systemów i procesów - mówi Katarzyna Krupa, specjalista ds. Marketingu Cyfrowego i Komunikacji MDDP Outsourcing.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Biuro MDDP Outsourcing w Face2Face Business Campus

Firma na nową siedzibę w Katowicach wybrała biurowiec Face2Face Business Campus. To nowoczesny kompleks budynków jest efektem pracy firmy Echo Investment, a generalnym projektantem była Grupa 5 Architekci. Biurowce mają ponad 47 tys. mkw. powierzchni najmu, która w większości jest już zagospodarowana.

Przestrzeń biura MDDP Outsourcing w Katowicach, została zaprojektowana przez pracownię architektoniczną Concept Space.

Biuro MDDP Outsourcing w Face2Face Business Campus

Ostatni głos należał do pracowników

W głosowaniach zdecydowali o końcowym efekcie i poszczególnych elementach wystroju. Klimat wnętrza oddaje nowoczesność, funkcjonalność, estetykę i minimalizm. Poszczególne przestrzenie zostały rozdzielone na strefy funkcjonalne, a każdej z nich został nadany indywidualny charakter.

Face2Face Business Campus został zaprojektowany jako inspirująca przestrzeń do pracy, a także poszukiwania i podejmowania nowych wyzwań.

Biuro MDDP Outsourcing w Face2Face Business Campus

- Będzie to duży krok w rozwoju naszej organizacji. Zmiana lokalizacji w znaczącym stopniu wpłynie na komfort i efektywność pracy naszych zespołów. Cieszymy się, że nasza siedziba będzie znajdować się w tak nowoczesnym i ekologicznym biurze, z zielonym patio z łąkami, leżakami i boiskiem do koszykówki. To wyjątkowe miejsce - dodaje Katarzyna Krupa.