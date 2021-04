MediaMarktSaturn Polska stawia na pracę rotacyjną

Większość osób pracujących w MediaMarktSaturn Polska z radością wraca do biura, gdzie wiele spraw można załatwić dużo szybciej i sprawniej. Biuro w pobliżu galerii handlowej jest dodatkowym argumentem do porzucenia home office.

MediaMarktSaturn Polska dostosowało niektóre wnętrza swojego biura do nowych warunków, np. zamontowano ekrany z pleksi w pomieszczeniach socjalnych oraz pomiędzy stanowiskami pracy.

Nie wszyscy pracownicy mają w domu optymalne warunki do pracy, dlatego powrót do biura jest dla większości osób powrotem do normalności.

Zarządzenie w okresie pandemii wymaga dużej elastyczności, otwarcia na potrzeby pracowników i szybkiego reagowania na zmieniającą się wokół nas rzeczywistość.

Wszystko dla komfortu najemców w biurowcu

Pandemia, kolejne obostrzenia, dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz partnerów biznesowych, to od ponad roku codzienność najemców i zarządzających biurowcami.

– Priorytetem stały się działania dotyczące obszarów z tym związanych. Wzmożone środki sanitarne obowiązują w całym kompleksie Blue Office. To, co charakterystyczne dla naszego biurowca, to niezwykle wydajne urządzenia wentylacyjne, które w 100 proc. korzystają ze świeżego powietrza, a nie pochodzącego z obiegu zamkniętego. Dzięki temu nasi najemcy i ich pracownicy mogą czuć się bardziej komfortowo. Nie bez znaczenia jest również fakt, że do biur prowadzi kilka wejść i aż dziewięć wind – mówi Anna Awłasewicz, dyrektor ds. wynajmu Blue Office.

MediaMarktSaturn Polska z pracą rotacyjną

Od wielu lat jednym z najemców Blue Office jest MediaMarktSaturn Polska. Covid i związane z nim obostrzenia sprawiły, że firma musiała zmienić podejście do organizacji pracy.

