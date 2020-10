Medicover Polska dalej leczy w biurowcu Equator II

Medicover Polska, to grupa podmiotów, świadczących usługi z zakresu opieki zdrowotnej, działająca na rynku od 25 lat. Aktualnie Medicover zapewnia swoim pacjentom pełną opiekę medyczną, obejmującą usługi ambulatoryjne, diagnostykę laboratoryjną i obrazową oraz stomatologię w ponad 120 własnych oraz 2700 placówkach partnerskich. Firma posiada 6 szpitali oraz sieć aptek.

Siedziba Medicover Polska będzie się nadal mieścić w biurowcu Equator II, na powierzchni 6 200 mkw. Umowa najmu została przedłużona o 8 lat.



Zlokalizowany w korytarzu Alej Jerozolimskich biurowiec Equator II został oddany do użytku

w 2011r. Do portfolio CPIPG wszedł w styczniu 2020r. Budynek dysponuje powierzchnią klasy A

o wartości 23 100 mkw. Na 14 piętrach mieszczą się siedziby firm m.in.z branż; finansowej, informatycznej, wydawniczej oraz real estate. Equator II posiada certyfikat BREEAM In-Use na poziomie Very Gold.



- Czujemy się usatysfakcjonowani faktem, że położone w pasie Alej Jerozolimskich biurowce, należące do portfolio CPIPG, cieszą się stałym uznaniem wśród obecnych najemców. Przedłużenie współpracy z Medicover Polska o kolejnych 8 lat w Equator II, to najlepszy przykład, że oferowane przez nas przestrzenie spełniają wysokie wymagania nawet najbardziej uznanych na rynku firm.– komentuje Agnieszka Ciupak, Head of Leasing Office w CPIPG Polska.



Obecnie CPIPG jest właścicielem 14 biurowców w Warszawie, o łącznej powierzchni przekraczającej 314 000 mkw.