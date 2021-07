Medicover Stomatologia planuje 10 otwarć jeszcze w tym roku

Medicover Stomatologia inwestuje w rozwój sieci i autorskiego konceptu stomatologicznego „Rytuał Uśmiechu”, w którym od teraz otwierane będą nowe centra w całej Polsce.

Takie podejście do ekspansji można było obserwować dotąd głównie w branży retail.

Chcemy przedstawić nową wizję rozwoju dentystyki w Polsce. To odważny kierunek, na który decydujemy się jako pierwsi na rynku – mówi Wioletta Januszczyk, dyrektor zarządzająca Medicover Stomatologia.

W ostatnim czasie sieć dokonała akwizycji 14 mocno osadzonych na lokalnych rynkach gabinetów, m.in. w Krakowie, Warszawie, Katowicach, Gdańsku i we Wrocławiu. W efekcie w portfolio Medicover Stomatologia można znaleźć łącznie 56 centrów. Na tym jednak sieć nie poprzestaje. Do końca 2021 roku planowanych jest nawet 10 nowych otwarć, m.in. w Łodzi, Toruniu, Warszawie i Gdyni.



Te jednak – jak zapowiadają przedstawiciele sieci – będą wyglądać nieco inaczej. Począwszy od czerwca tego roku, każde nowe centrum stomatologiczne działające pod szyldem Medicover Stomatologia funkcjonować będzie w „Rytuale Uśmiechu”, specjalnie stworzonym koncepcie, nad którym pracowano przez ostatnie miesiące.



Pierwsze miejsce otwarte w tym formacie, łączącym jakość leczenia, design wnętrza i nowy standard obsługi pacjenta, już istnieje. Od początku roku koncept testowany był we flagowym centrum Medicover Stomatologia przy Placu Konstytucji w Warszawie. Teraz wypracowane tu rozwiązania mają być powielane w kolejnych lokalizacjach.



– Rynek stomatologiczny w Polsce stale ewoluuje. Z jednej strony mamy do czynienia z ogromnym postępem technologicznym w dentystyce i jej digitalizacją. Z drugiej: zmieniają się oczekiwania pacjenta-konsumenta, co widać chociażby w rosnącej roli dental experience. Samo leczenie natomiast staje się inkluzywne, dostępne dla coraz szerszej grupy. Pacjent ma wybór, jak nigdy wcześniej. Coraz wyraźniej na rynku zaznacza się także konsolidacja. Leczenie w sieciach stomatologicznych wybiera już co trzeci mieszkaniec Polski* – mówi Wioletta Januszczyk, dyrektor zarządzająca Medicover Stomatologia.



– Dlatego planując dalszy rozwój Medicover Stomatologia, uwzględniliśmy te wszystkie kluczowe zmiany z ostatnich lat, a także świeże trendy, które lada moment zaczną dominować na polskim rynku, zwłaszcza w standardzie obsługi. To zaowocowało zupełnie nowym spojrzeniem na koncepcję otwarć. Te, począwszy od tego roku, odbywać będą się w koncepcie „Rytuału Uśmiechu”. To w pełni świadomy biznesowo ruch, który ma pokazać naszą wizję rozwoju sieci stomatologicznych w Polsce, a także stworzyć na rynku nowy jakościowo benchmark – zapowiada.

Co koncept „Rytuału Uśmiechu” oznacza w praktyce?