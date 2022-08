Medicover teraz w Brain Park w Krakowie

Pod nowym adresem, w inwestycji realizowanej przez Echo Investment, centrum zajmie ponad 1,5 tys. mkw. powierzchni.

Nowe centrum medyczne Medicover, które otworzy się w kompleksie biurowym Brain Park w październiku 2023 r.

Zakończenie pierwszego etapu inwestycji Brain Park w Krakowie zaplanowane jest na czwarty kwartał 2022 r.

– W Krakowie widzimy rosnący popyt na wysokiej jakości usługi z zakresu zdrowia i wellbeingu. Dlatego też chcemy konsekwentnie zwiększać dostęp do naszej oferty i planujemy inaugurację dużego, nowoczesnego centrum, które wzbogaci nasze małopolskie portfolio, a w konsekwencji, jeszcze bardziej podniesie poziom usług medycznych w tym regionie – komentuje Adriana Gniadek-Mikołajczyk, dyrektor Regionu d.s. Operacyjnych, Medicover w Polsce.

– Biuro, a tym samym kompleksy biurowe przestały być symbolem wyłącznie 40-godzinnego tygodnia pracy. Dziś to centra wymiany myśli, wspierające kreatywność i ułatwiające codzienne funkcjonowanie pracowników naszych najemców. Firmy zdecydowanie uważniej podchodzą do wyboru nowej lokalizacji, w której ich pracownicy mają realizować zawodowe cele, ale przede wszystkim budować firmowy ekosystem, wymieniać się wiedzą, integrować wzajemnie i spajać zespół, który wspólnie odpowiada za sukces. Zieleń, przestrzenie rekreacyjne, rozwiązania wspierające zdrowie i ogólny wellbeing, usługi i udogodnienia dostępne od ręki to elementy, które z listy „nice to have” przeniesiono na szczyt listy „must to have” – podkreśla Wojciech Mazur, senior leasing manager w dziale projektów komercyjnych Echo Investment.

Otwarcie centrum medycznego Medicover w kompleksie biurowym Brain Park to odpowiedź na te zmieniające się oczekiwania naszych najemców. Spektrum możliwości, jakie daje biuro przy Fabrycznej 1 powiększa się i jestem przekonany, że dostępność specjalistów, którzy zadbają o zdrowie pracowników to cenne udogodnienie – dodaje.

Brain Park – biurowa destynacja z widokiem na Wawel

U zbiegu Alei Pokoju i ul. Fabrycznej w Krakowie trwa realizacja kompleksu biurowego Brain Park. Cała inwestycja zakłada trzy 10-kondygnacyjne budynki z dwupoziomowym garażem podziemnym, o łącznej powierzchni blisko 43 tys. mkw. Wyróżniającym atutem inwestycji będzie patio. Znajdzie się tam mnóstwo zieleni, miejsca do odpoczynku, integracji oraz strefa do gier i aktywności.

Inwestycja realizowana jest w zgodzie z nowym bezpiecznym standardem Echo Pure Office. Deweloper zainstaluje tu technologię oczyszczania powietrza RCI Active Pure, która dezaktywuje zanieczyszczenia PM, wirusy, grzyby i bakterie, w tym wirusa SARS CoV-2 w czasie krótszym niż 1 minuta. Jej wykorzystanie znacznie podniesie jakość powietrza w całym budynku. Zakończenie pierwszego etapu inwestycji zaplanowane jest na czwarty kwartał 2022 r.