Medicover urządza się w 3T Office Park w Gdyni

Ulokowano je w kompleksie biurowym 3T Office Park przy ul. Kazimierza Górskiego.

Jest to kolejna lokalizacja należąca do Medicover Stomatologia w Trójmieście.

Nowe centrum jest jednak unikatowe. Przede wszystkim wyróżnia je „Rytuał Uśmiechu”, czyli nowy koncept przestrzeni stomatologicznej, w którym rozwijana jest dziś sieć. Podobne miejsca póki co znaleźć można tylko w Łodzi, Toruniu i Warszawie na Placu Konstytucji.

– Rytuał Uśmiechu” to nowa i odważna wizja stomatologii w Polsce. Opiera się zarówno na holistycznym podejściu do leczenia, dostępie do technologii diagnostycznych i medycznych, nowym standardzie obsługi, jak również na designie miejsca, w którym leczony jest pacjent – mówi Wioletta Januszczyk, dyrektor zarządzająca Medicover Stomatologia.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Ten ostatni spełnia w tym koncepcie jedną z kluczowych ról.

– Centra powstające w „Rytuale Uśmiechu” odchodzą od tradycyjnego wizerunku gabinetu stomatologicznego. Bardziej za to przypominają lobby nowoczesnych hoteli czy wnętrza modnych kawiarni. Wszystko po to, aby stworzyć warunki, w których pacjent może zrelaksować się przed wizytą – wyjaśnia.

Stocznia inspiracją dla dentysty

Tak też jest w Medicover Stomatologia w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego 3. Cała przestrzeń została zaprojektowana tak, aby zminimalizować wrażenie, że jest się u dentysty. W poczekalni zamiast tradycyjnych krzeseł, znajdują się fotele i niskie stoliki, a także strefa, w której można zaparzyć sobie kawę. W pomieszczeniu ustawiono też biblioteczkę z kilkuset pozycjami książkowymi.

Wystrój nawiązuje m.in do kawiarni. W oczekiwaniu na wizytę można czytać książki, fot. mat. prasowe

Wystrój nawiązuje natomiast do stylistyki lat 20-tych XX w., czyli okresu budowy portu w Gdyni. Pomogły w tym proste, geometryczne formy mebli oraz użyte do ich produkcji materiały - żelazo, mosiądz i drewno dębowe. Z historią korespondują też elementy wystroju z zardzewiałej blachy i surowego betonu, znane chociażby z pejzażu stoczni. Na ścianach zawisły natomiast historyczne fotografie z wybrzeżem – widnieją na nich okoliczne latarnie, pierwsze polskie transatlantyki i stare mapy.