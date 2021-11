Medicover z kolejnym przejęciem. Uzupełnia portfolio o Grupę CDT Medicus

Medicover podpisał umowę przejęcia Grupy CDT Medicus – prywatnego dostawcy usług medycznych z okręgu legnicko-głogowskiego.

Finalizacja transakcji uzależniona jest od uzyskania zgody UOKiK.

Medicover podpisał umowę nabycia Grupy CDT Medicus – czołowego prywatnego dostawcy usług medycznych na terenie legnicko-głogowskim. Grupa CDT Medicus rozpoczęła działalność w 1992 roku i od początku jest zarządzana przez jej współzałożycieli. Obecnie Grupa składa się z sześciu spółek i obejmuje swym działaniem:

dwa szpitale CDT Medicus, które są jednymi z najnowocześniejszych prywatnych szpitali w województwie dolnośląskim,

13 przychodni (koncentrujących się głównie na podstawowej opiece zdrowotnej),

trzy laboratoria diagnostyczne (w tym laboratorium histopatologiczne i cytologiczne).

Grupa CDT Medicus, będąc czołowym prywatnym podmiotem medycznym w regionie legnicko-głogowskim, zatrudnia około 1000 pracowników, w tym 330 lekarzy i 225 pielęgniarek.

Firma Medicover, który zarządza portfelem placówek szpitalnych, w tym Szpitalem Medicover, Szpitalem Damiana, Grupą Neomedic, Rehasport, Centrum Medycznym MML w Warszawie oraz siecią Dom Lekarski w Szczecinie, zostanie właścicielem Grupy CDT Medicus po spełnieniu warunków określonych w umowie i uzyskaniu zgody UOKiK. Medicover liczy na dalszy rozwój w oparciu o solidną pozycję Grupy CDT Medicus i spodziewane synergie.

- Do naszych działalności, takich jak m.in. Grupa Neomedic, Dom Lekarski i Centrum Medyczne MML, dołączy grupa medyczna będąca liderem w swoim regionie. Wpłynie to na zwiększenie naszych kompetencji i pomoże nam budować pozycję w tym dynamicznie rozwijającym się obszarze Polski. Perspektywa współpracy z Grupą CDT Medicus jest ekscytująca, dlatego bardzo cieszę się na synergie między firmami. Wierzę, że otworzy to przed nami nowe możliwości – komentuje Marcin Łukasiewicz, dyrektor zarządzający ds. usług szpitalnych w Medicover.