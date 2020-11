Medyczny koncern zagościł w The Warsaw Hub

Sol - Millennium to międzynarodowy koncern medyczny, skupiający się na badaniu i wdrażaniu najnowocześniejszych rozwiązań oraz dystrybucji wysokiej jakości sprzętu medycznego. Główna siedziba firmy mieści się w Szanghaju. Przedsiębiorstwo posiada również swoje przedstawicielstwa w Brazylii, Polsce, USA oraz Szwajcarii. Pomimo stosunkowo krótkiego stażu rynkowego, jest to jedna z najszybciej rozwijających się firm produkujących sprzęt medyczny.



- Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyboru budynku The Warsaw HUB i współpracy z firmą JLL, która od początku znała nasze potrzeby i starała się sprostać niełatwym wymaganiom. Dzięki wiedzy ekspertów JLL, udało nam się znaleźć przestrzeń w budynku zlokalizowanym w biznesowym centrum Warszawy, w jednym z najatrakcyjniejszych obiektów biurowych w Polsce, na czym nam zależało. Warszawskie biuro, również ze względu na lokalizację, pełni funkcję swoistego łącznika z pozostałymi siedzibami firmy na świecie. Nasze nowe biuro będzie oferować elastyczną przestrzeń z możliwością swobodnej rearanżacji w zależności od potrzeb i planów naszej firmy. Z pewnością w pełni wykorzystamy potencjał lokalizacji - mówi Piotr Dobies, dyrektor zarządzający, Sol - Millennium.

The Warsaw HUB w Warszawie to nowoczesny wielofunkcyjny wieżowiec, zlokalizowany w najdynamiczniej rozwijającej się części stolicy, przy rondzie Daszyńskiego na Woli. Łącznie cały kompleks składa się z trzech budynków: 86-metrowego obiektu hotelowego oraz dwóch 130-metrowych wież biurowych, które łączy wspólne pięciokondygnacyjne podium. The Warsaw HUB jest najbardziej innowacyjnym projektem zrealizowanym przez Ghelamco Poland, wychodzącym daleko poza ramy zwykłego kompleksu biurowców. Charakter inwestycji opiera się na idei huba, czyli wielkiego węzła komunikacyjnego i funkcjonalnego. Agentem wyłącznym The Warsaw Hub jest JLL.



- W dzisiejszych czasach zauważamy spore zainteresowanie wynajmem mniejszych powierzchni zlokalizowanych w atrakcyjnych budynkach w centrum Warszawy. Znalezienie takiego biura nie należy jednak do łatwych, głównie ze względu na to, że najatrakcyjniejsze powierzchnie w najlepszych budynkach są już zajęte przez duże międzynarodowe i polskie podmioty. Umowa z Sol - Millennium przypadła na trudny moment pandemii, ale mimo wszystko udało nam się sfinalizować kontrakt. To najlepszy dowód na to, że nowoczesne biura to podstawa rozwoju biznesu firm. Sol - Millenium zajmie przestrzeń na 19. piętrze budynku The Warsaw HUB i zaoferuje swoim pracownikom rozbudowaną strefę chilloutową sprzyjającą komfortowi i kreatywności. Cieszymy się, że mogliśmy brać udział w procesie poszukiwań nowej lokalizacji siedziby firmy jak i negocjowaniu umowy - dodaje Wiktoria Weilandt, konsultant w Dziale Wynajmu Powierzchni Biurowych, JLL