Mennica Legacy Tower najlepszym wysokościowcem Europy

Mennica Legacy Tower to dzieło renomowanej pracowni Goettsch Partners z Chicago. Kompleks łączy w sobie wyjątkową architekturę, najnowsze technologie, funkcjonalność i najwyższej jakości materiały wykończeniowe. Rozwiązania te zostały docenione przez kapitułę prestiżowego konkursu European Property Awards, która uznała Mennica Legacy Tower za najlepszą inwestycję w Polsce i w Europie w kategorii „Commercial High-Rise Architecture”. Dodatkowo, w pierwszym etapie plebiscytu, inwestycja została wyróżniona w kategorii „Commercial High-Rise Development for Poland”.

European Property Awards to jeden z programów regionalnych, które tworzą konkurs International Property Awards. Plebiscyt organizowany jest od 1994 roku. Tylko w ubiegłym roku uczestniczyły w nim projekty ze 130 krajów, których łączna wartość przekroczyła 50 miliardów funtów.

– Przystępując do realizacji Mennica Legacy Tower chcieliśmy, żeby odzwierciedlała ona naszą pasję do nieruchomości oraz dążenie do perfekcji. W efekcie naszej pracy powstał budynek, który już teraz wyznacza nowe standardy w swojej kategorii oraz zyskał miano ikony stylu i elegancji. To ogromna radość, że Mennica Legacy Tower została doceniona przez kapitułę tak znamienitego międzynarodowego plebiscytu. Jesteśmy z tego powodu niezwykle dumni. Cieszymy się, że nasz flagowy projekt z powodzeniem konkuruje z innymi, tak wspaniałymi realizacjami – powiedział Cezary Jarząbek, założyciel i prezes GGH.

– W Goettsch Partners wierzymy, że budynki powinny wychodzić poza swoją podstawową rolę – wzmacniać i podkreślać charakter krajobrazu oraz wpływać na poprawę ogólnego wizerunku miasta. Dzięki takim atutom jak bogate zaplecze usługowo-handlowe oraz przestronne ogólnodostępne place i pasaże z elementami małej architektury, Mennica Legacy Tower stanowi doskonały przykład prywatnej inwestycji, która wspaniale wpisuje się w miejską przestrzeń. Jesteśmy dumni, że kompleks znalazł się w gronie laureatów tak prestiżowej narody – powiedział Joachim Schuessler, dyrektor w Goettsch Partners.