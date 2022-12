Jeśli nasza oferta zostanie odrzucona będzie to oznaczało, że względy biznesowe przestały mieć znaczenie dla drugiej strony i nie liczy się ona z losem setek obligatariuszy detalicznych – uważa Katarzyna Budnicka, prezes Mennicy Polskiej.

Dlaczego druga oferta Mennicy Polskiej, dotycząca wykupienia połowy udziałów w kompleksie Mennica Legacy Tower, pojawiła się właśnie teraz? Czy już wiadomo, kto stoi na czele waszego komplementariusza, czyli spółki Golub GetHouse, z czym od dłuższego czasu był problem przez konflikt między Cezarym Jarząbkiem, a Johnem i Philipem Radziwiłłami?

Katarzyna Budnicka, prezes Mennicy Polskiej: Nasza oferta to dziś jedyna szansa na unormowanie sytuacji w ramach inwestycji Mennica Legacy Tower. Dotyczy to między innymi przejęcia odpowiedzialności za sprawne zarządzanie projektem. Żeby doszło do podpisania umowy potrzebna jest wspólna uchwała akcjonariuszy Golub GetHouse o zgodzie na sprzedaż udziałów w MLT. Do tego zobowiązuje też postanowienie sądu. Poza tym, jednym z warunków oferty Mennicy Polskiej, jest sygnowanie umowy przez obie strony tego sporu – zarówno Cezarego Jarząbka, jak Johna i Philipa Radziwiłłów. Elementem dla nas absolutnie krytycznym jest gwarancja spłaty obligatariuszy detalicznych Golub GetHouse.

Jeśli żadna odpowiedź nie nadejdzie, Mennica będzie podejmować aktywne działania służące obronie interesów swoich oraz akcjonariuszy. Jesteśmy nawet do tego zobowiązani. Na razie czekamy na reakcję i nie chcemy spekulować na temat tego, co się stanie, jeśli jej nie będzie - tłumaczy Katarzyna Budnicka, prezes Mennicy Polskiej.

Stąd pomysł z rachunkiem Escrow, który zabezpiecza środki finansowe w transakcji między sprzedającym a kupującym?

Mennica, pomimo tego, że nie jest ani dłużnikiem, ani w żaden sposób nie miała wiedzy nawet o emisjach tych obligacji, byłaby gwarantem tego, że pieniądze ze sprzedaży 50 proc. udziałów w MLT trafią do uprawnionych obligatariuszy. Z tego powodu w warunkach naszej oferty jest też uzgodnienie przepływu środków i na tej podstawie dowiemy się jaka jest rzeczywista wartość tych zobowiązań wraz z odsetkami.

Pewnie trochę za wcześnie, żeby pytać, czy dostaliście już jakąś odpowiedź od GGH, ale może jakieś nieformalne przekazy wskazują na to, że tym razem oferta zostanie przyjęta?

Ofertę, która obowiązuje przez 30 dni, złożyliśmy 20 grudnia. Na tę chwilę nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Nie mam jednak wątpliwości, że wycena budynku na 401 mln euro to bardzo atrakcyjna propozycja w aktualnej sytuacji rynkowej.

Zwłaszcza, że kredyt zaciągnięty przez GGH na częściowe finansowanie MLT został postawiony w stan wymagalności. Mennica poinformowała o tym w listopadowym raporcie bieżącym, zapowiadając „dochodzenie naprawienia szkód od osób i podmiotów ponoszących odpowiedzialność za skierowanie wezwań do zapłaty”. Czy to oznacza proces sądowy?

Sytuacja, z jaką mamy do czynienia w projekcie MLT, jest poważna. W związku z postawieniem kredytu w stan wymagalności dążymy do ochrony spółki SPV przed niewypłacalnością oraz zabezpieczenia interesów obligatariuszy detalicznych. Niewypłacalność oznaczałaby dla wszystkich interesariuszy tego projektu długoletni proces odzyskiwania zainwestowanych pieniędzy. Nasza oferta to jedyna szansa, aby zmienić bieg wydarzeń. Oczywiście, jeśli żadna odpowiedź nie nadejdzie, Mennica będzie podejmować aktywne działania służące obronie interesów swoich oraz akcjonariuszy. Jesteśmy nawet do tego zobowiązani. Na razie czekamy na reakcję i nie chcemy spekulować na temat tego, co się stanie, jeśli jej nie będzie.

W związku z postawieniem kredytu w stan wymagalności dążymy do ochrony spółki SPV przed niewypłacalnością oraz zabezpieczenia interesów obligatariuszy detalicznych. Niewypłacalność oznaczałaby dla wszystkich interesariuszy tego projektu długoletni proces odzyskiwania zainwestowanych pieniędzy - tłumaczy Katarzyna Budnicka, prezes Mennicy Polskiej.

Czym należy tłumaczyć fakt, że zeszłoroczna oferta Mennicy wynosiła 123 mln euro, a teraz proponujecie 141,4 mln euro?

Kiedy składaliśmy pierwszą ofertę, obowiązywały jeszcze okresy bezczynszowe dla kluczowych najemców. To standardowa procedura, wynikająca z umów zawartych między spółką SPV, a najemcami. Teraz, kiedy te okresy się skończyły albo wkrótce skończą, wyższą cenę uzasadniają większe wpływy z najmu.

Czyli budynek zaczął wreszcie generować dodatnie przepływy pieniężne. Co dalej?

Obecnie priorytetem dla nas jest ustabilizowanie sytuacji i przywrócenie inwestycji dobrego imienia. Konflikt prawny, polegający między innymi na niemożności ustalenia przez długi czas, kto tworzy zarząd komplementariusza, zaowocował wieloma wyzwaniami dla wszystkich interesariuszy projektu. Najbliższe 30 dni to czas na zrewidowanie po drugiej stronie dotychczasowej strategii działania, wyciągnięcie wniosków i podjęcie naprawdę ważnej decyzji. Jeśli nasza oferta zostanie odrzucona, bądź nie doczeka się odpowiedzi, będzie to oznaczało, że jakiekolwiek względy biznesowe przestały mieć znaczenie dla drugiej strony i – co gorsze – że nie liczy się z losem setek obligatariuszy detalicznych, którzy zaangażowali swój kapitał w ten biurowiec.

Biorąc pod uwagę sytuację rynkową, a więc drożejący koszt pieniądza oraz konflikt wewnątrz grupy GGH i niepewny stan prawny tej inwestycji, nie widzę realnie żadnej szansy na to, żeby ktoś poza Mennicą mógł złożyć ofertę. Nie widzę też innego planu, by grupa GGH mogła uchronić spółkę przed niewypłacalnością. Dlatego naszą propozycję należy uznać za jedyną opcję na to, by uzdrowić spółkę i zaspokoić interesy inwestorów detalicznych.

Kompleks MLT ma się wkomponować w waszą długofalową strategię deweloperską. Rozumiem, że chcecie zatrzymać biurowiec w swoim portfelu, zwłaszcza, że w planach jest budowa kolejnych.

Od dłuższego czasu jedną z naszych głównych linii biznesowych jest działalność deweloperska. Z powodzeniem wybudowaliśmy w Warszawie przy ul. Grzybowskiej osiedle mieszkaniowe Mennica Residence I i II. Jesteśmy również właścicielem dużego terenu przy ul. Jagiellońskiej na Pradze, gdzie powstaje osiedle Bulwary Praskie. W tym projekcie, na pewnym etapie, zaplanowaliśmy także budowę obiektów biurowych.

W ramach realizowanych inwestycji mieszkania sprzedajemy, a lokale usługowe pozostawiamy w strukturze właścicielskiej Mennicy – stanowią one dla nas źródło przychodów z najmu. MLT wpisuje się w tę strategię i pozostanie w naszych aktywach.

