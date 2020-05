Merapar zmienia biuro

Merapar to firma działająca w sektorze TMT (Telecom, Media and Technology), która swoją działalność rozpoczęła w 2015 r. w Holandii. Specjalizuje się w technologii i rozwoju rozwiązań opartych o chmurę Amazon Web Services. Firma posiada dwa oddziały operacyjne w Niderlandach i po jednym w Londynie, Monaco oraz Gdańsku.

- Szukając biura, już na samym początku określiliśmy kluczowe dla nas wymagania: zależało nam przede wszystkim na atrakcyjnej lokalizacji, która będzie wygodna dla naszych pracowników oraz, niemniej ważne, zapewniającej nowoczesną infrastrukturę ułatwiającą pracę; istotna była też dla nas możliwość aranżacji biura dokładnie pod nasze wymagania odnośnie do, na przykład, wielkości pomieszczeń. Pod tymi względami Arkońska Business Park jest dla nas optymalny - komentuje Mariusz Pawłowski, dyrektor generalny na Polskę - Merapar.

- Z przyjemnością witamy Merapar Technologies w naszym budynku w Gdańsku. To, że zdecydowali się na przeprowadzkę do obiektu zlokalizowanego w niewielkiej odległości, wybierając Arkońska Business Park, pokazuje naszą zdolność do zapewnienia wysokiej jakości powierzchni biurowej w porównaniu do okolicznych biur - mówi Karol Pilniewicz, Head of CEE at Cromwell Property Group.

W procesie poszukiwania biura i negocjacji warunków umowy najemcę reprezentowała firma doradcza z Gdańska – Querco Property.

- Specyfika pracy Merapar Technologies wymusza określone standardy jakie musi spełniać budynek, w którym firma decyduje się lokalizować swój oddział. Nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w Arkońska Business Park zapewniają najemcom nie tylko komfort pracy w biurze o wysokim standardzie, ale również gwarantują ciągłość działań poprzez zabezpieczenie energetyczne budynku. Dodatkowo, Cromwell Property Group dołożył wszelkich starań, aby układ funkcjonalny biura był dostosowany do potrzeb Merapar Technologies – komentuje Filip Chrzanowski, Office Agency Director, Querco Property.

- Ogromnym atutem inwestycji jest jej lokalizacja i nowoczesne rozwiązania technologiczne. Powierzchnie w Arkońska Business Park są elastyczne – zaznacza Daria Zagożdżon-Dembicka, Negocjator, Dział Powierzchni Biurowych, Cushman & Wakefield.

Arkońska Business Park to zespół 5 nowoczesnych budynków klasy A o łącznej powierzchni biurowej 26 650 mkw. Inwestycja była pierwszym projektem biurowym trójmiejskiego dewelopera Torus. Autorem projektu architektonicznego była pracownia APA Wojciechowski. Aktualnie budynki A1 oraz A2 są własnością Cromwell European Real Estate Investment Trust („CEREIT”). Funduszem CEREIT zarządza Cromwell EREIT Management Pte Ltd, spółka w pełni zależna od Cromwell Property Group.