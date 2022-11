Grupa Mercator Medical przeniesie siedzibę do biurowca Brain Park I, zrealizowanego przez Echo Investment w Krakowie. W procesie relokacji najemcy doradzała firma Walter Herz.

Firma Mercator Medical wynajęła blisko 1,3 tys. mkw. powierzchni w jednym z biurowców w kompleksie Brain Park na krakowskich Grzegórzkach.

Grupa Mercator Medical rozwija działalność w branży medycznej od ponad 25 lat.

Mercator Medical posiada 3 fabryki w Tajlandii z 23 liniami produkcyjnymi o łącznej mocy wytwarzania 4 mld rękawic rocznie. W Krakowie znajduje się centrala firmy, a centrum logistyczne w Gdańsku.

Celem zmiany siedziby było zaspokojenie aktualnych oczekiwań dotyczących jakości przestrzeni do pracy.

Wybraliśmy Brain Park, ponieważ oferuje wysoki standard powierzchni biurowych oraz ciekawą aranżację i funkcje części wspólnych, jak również najnowocześniejsze rozwiązania techniczne. Nowa lokalizacja zapewnia nam dużą wygodę pracy, także dzięki strefom rekreacyjnym, stworzonym w obrębie kompleksu ­– mówi Anna Kałahurska, dyrektor People & Culture w Mercator Medical.

– Naszym zadaniem było pełne wsparcie doradcze klienta w procesie relokacji i konsolidacji biur, które firma Mercator Medical przenosiła z dwóch lokalizacji do jednego z najnowocześniejszych projektów biurowych w Krakowie. Wymagało to dokładnej analizy dostępnych na rynku opcji biurowych w najlepszych lokalizacjach. Poza kwestiami lokalizacyjnymi, konieczne było także porównanie aspektów technicznych oraz walorów komercyjnych, jakie zapewniały wyselekcjonowane przez nas obiekty. Zgodnie z oczekiwaniami klienta uwzględniliśmy również możliwości rozwoju organizacji w tej lokalizacji w przyszłości – mówi Emilia Legierska, Transaction Director w Walter Herz.

– Przy relokacji do nowego biura służyliśmy firmie kompleksowym wsparciem w całym procesie, obejmującym poszukiwanie i wybór lokalizacji, negocjowanie warunków finansowych, komercyjnych i prawnych, a także pomoc w aranżacji nowej powierzchni. Decyzja podjęta przez Mercator Medical wpisuje się w aktualne tendencje, jakie obserwujemy na rynku biurowym, związane z konsolidacją powierzchni i relokacją firm do najatrakcyjniejszych obszarów w centrach miast. Nowe biuro Grupy Mercator Medical, poza świetnym usytuowaniem u zbiegu Alei Pokoju i ulicy Fabrycznej oraz pięknym widokiem na panoramę Krakowa zapewnia użytkownikom szereg ciekawych udogodnień oferowanych na terenie i w pobliżu kompleksu – przyznaje Kamil Kowalewski, Senior Negotiator w Walter Herz.

– Jestem przekonany, że zespół firmy Mercator Medical doceni możliwości, jakie daje praca w kompleksie biurowym Brain Park – mówi Marcin Gawlik, Senior Leasing manager w dziale projektów komercyjnych Echo Investment, odpowiedzialny za finalizację transakcji. – Ta inwestycja to esencja naszych wieloletnich doświadczeń, również tych które nabyliśmy ze względu na pandemię. To nowoczesna przestrzeń oferująca wiele rozwiązań wspierających przede wszystkim bezpieczeństwo, ale także komfort i dobrostan pracowników. Świetna lokalizacja z ofertą usług codziennej potrzeby niemalże na wyciągnięcie ręki, dobrze zaprojektowana i przygotowana powierzchnia biurowa i przede wszystkim wielofunkcyjna, zielona przestrzeń wspólna to zdecydowane atuty Brain Parku – dodaje Gawlik.

Kompleks Brain Park położony przy ulicy Fabrycznej w Krakowie docelowo zaoferuje ponad 43 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni do pracy. Projekt tworzyć będą trzy dziesięciokondygnacyjne budynki z garażem podziemnym. Dwa z nich o łącznej powierzchni blisko 30 tys. mkw. otrzymały pozwolenie na użytkowanie.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl