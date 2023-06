Od niedawna pracownicy firmy Merck korzystają z odnowionego biura w Warszawie – transformacja zgodna ze standardem WELL, umożliwiającym efektywniejszą i przyjemniejszą pracę.

Nowe biuro jest przestrzenią sprzyjającą zarówno pracy indywidualnej jak i zespołowej.

Wprowadzając rotacyjny model miejsc pracy, firma zaaranżowała trzy strefy funkcjonalne w biurze: cichą, umiarkowaną i głośną.

Fotel do masażu, strefa do strechingu, biblioteka, pokój dla rodzica z dzieckiem, to przykłady nowych funkcjonalności biura w Warszawie.

Dostosowując się do nowych realiów po pandemii, czyli hybrydowego modelu pracy, działając w duchu zrównoważonego rozwoju, jak również wychodząc naprzeciw potrzebom pracowników, firma Merck podjęła decyzję, by wprowadzić zmiany i „odświeżyć” biuro w Warszawie. Trwające kilka miesięcy prace miały na celu lepsze wykorzystanie przestrzeni biurowej oraz stworzenie bardziej komfortowych warunków pracy, zgodnych z codziennymi potrzebami pracowników.

Strefy funkcjonalne – każdy znajdzie właściwe miejsce do pracy

Nowe biuro jest przestrzenią sprzyjającą zarówno pracy indywidualnej jak i zespołowej. W ciągu dnia pracy każdy może mieć przeplatające się obowiązki: telekonferencje, pracę w skupieniu, pracę zespołową, spotkania stacjonarne w biurze, ale i hybrydowe, czy zdalne. Aby każdy znalazł komfortowe warunki do konkretnego rodzaju zadań, dotychczasowy open-space został podzielony na trzy strefy funkcjonalne: cichą, umiarkowaną i głośną.

Dla osób, które potrzebują popracować koncepcyjnie, w skupieniu, przygotowana została strefa cicha. W tym miejscu nie prowadzi się rozmów z innymi pracującymi osobami oraz nie uczestniczy się w telekonferencjach, aby nie przeszkadzać innym. Telefony pozostają wyciszone, a kiedy pracownik potrzebuje z kimś porozmawiać, może udać się do najbliższej salki, kuchni albo strefy współpracy.

Natomiast strefa głośna to miejsce dla osób, które potrzebują na bieżąco wymieniać się informacjami ze swoim zespołem, prowadzą burze mózgów. Można tutaj również odbywać służbowe rozmowy lub prowadzić krótkie prezentacje podczas telekonferencji. Strefa głośna wyposażona została również w budki telefoniczne, jeśli ktoś potrzebuje chwili spokoju, aby odebrać ważny telefon czy przeprowadzić poufną rozmowę.

W strefie umiarkowanej można natomiast, od czasu do czasu, porozmawiać z kimś przez chwilę. To najlepsze miejsce do cichego uczestnictwa w spotkaniu

on-line. Tutaj najlepiej odnajdą się osoby, którym dobrze się pracuje w każdym miejscu i potrafią dostosować się do otoczenia. W pobliżu strefy umiarkowanej znajduje się dużo przestrzeni wspomagających – salek spotkań, strefy współpracy.

Szybki i prosty system rezerwacji

W ciągu dnia pracownicy mogą przemieszczać się między strefami, wybierając takie miejsce, które w danym momencie najlepiej wspiera obecnie wykonywane obowiązki. By zapewnić komfort korzystania z zasobów biura i zaplanowania pracy, każdy pracownik otrzymał dostęp do przyjaznej aplikacji mobilnej. Kilkoma kliknięciami można zarezerwować biurko, ale również miejsce parkingowe, czy salę spotkań dostosowaną do konkretnej liczby uczestników.

Komfort dla każdego

Nowe biuro ma być przede wszystkim komfortowe, zróżnicowane pod względem powierzchni i ma wspierać pracowników w wykonywaniu zadań, poprzez wprowadzenie nowych, ciekawych i funkcjonalnych przestrzeni.

Prowadząc przebudowę zgodnie z wytycznymi standardu WELL, nasza firma kładła nacisk na dodatkowe pomieszczenia służące do regeneracji w miejscu pracy. Dzięki temu każdy w czasie pracy może się zrelaksować w sposób, który najbardziej mu odpowiada – tłumaczy Phil Krzyzek, dyrektor zarządzający spółki Merck, dyrektor generalny działu Healthcare.

W nowym biurze są również pomieszczenia o zupełnie nowych funkcjonalnościach, gdzie można się zregenerować. Pierwszym z nich jest biblioteka, którą można potraktować jak klasyczną czytelnię – jest to przestrzeń ciszy, odpoczynku, z dala

od laptopa i telefonu. Pojawiła się również strefa aktywnego wypoczynku

z hantelkami, drabinkami i matami dla tych, którzy potrzebują się rozciągnąć lub poćwiczyć.

Kolejnym nowym miejscem w biurze jest pokój rodzica z dzieckiem. Ma on przytulną, wygodną i dyskretną przestrzeń, pomieszczenie wyposażone jest w kanapę, blat roboczy, fotel oraz lodówkę do przechowywania pokarmu dla dziecka. Ponadto każdy pracownik, który poczuje się zmęczony, ma potrzebę pobyć sam na sam ze swoimi myślami czy po prostu się zrelaksować może skorzystać ze specjalnego fotela do masażu w odrębnej, kameralnej salce. Kolorystyka biura utrzymana jest w spokojnych, stonowanych kolorach, nawiązujących do natury.

W całej przestrzeni znajdują się też rośliny doniczkowe, które nie tylko umilają otoczenie i cieszą oko, ale również oczyszczają i nawilżają powietrze.

Jakość pracy w standardzie WELL

Obecne biuro zostało zaprojektowane pod kątem zapewnienia dobrego samopoczucia oraz zdrowia psychicznego i fizycznego osobom w nim przebywającym. Certyfikacja w systemie WELL ocenia jakość środowiska pracy danej powierzchni biurowej. Potwierdza, że warunki w biurze są optymalne, a dzięki przyjaznym i właściwie zaprojektowanym przestrzeniom pracownicy mogą czuć się w nim komfortowo. Wyróżnikiem certyfikatu WELL jest nie tylko dbanie

o równoważność środowiskową, ale również wspieranie zdrowia i dobrostanu użytkowników.

Nowa przestrzeń biurowa firmy Merck w Warszawie zostanie poddana procesowi certyfikacji w systemie WELL. Zakłada on rygorystyczną weryfikację spełnienia kryteriów przeprowadzoną przez akredytowaną jednostkę prowadzącą pomiary, obejmujące m.in. laboratoryjną analizę jakości wody i powietrza, natężenie oświetlenia, akustykę, temperaturę i wilgotność powietrza. Merck jest pierwszą firmą w swojej branży, która będzie się starała o przyznanie certyfikatu WELL.

