W przearanżowanej siedzibie Medicover, dominują motywy naturalne, ekologiczne materiały wykończeniowe i podejście less waste zgodne z zasadami gospodarki cyrkularnej.

Proces rearanżacji przestrzeni biura Medicover został poprzedzony badaniami potrzeb pracowników i środowiska pracy.

Za strategię workplace, koncepcję i projekt wnętrz odpowiadał zespół ekspertów Colliers Define, platformy usług kompleksowego przekształcania wnętrz i przestrzeni komercyjnych.

Warszawskie biuro Medicover to około 6 tys. mkw. położonych na czterech piętrach w budynku Equator II przy Al. Jerozolimskich. Dotychczas tworzyły je otwarta przestrzeń open space’ów ciągnących się przez całe kondygnacje oraz sieć wąskich korytarzy. Wraz ze zmianą modelu pracy na hybrydowy pojawiła się potrzeba rearanżacji przestrzeni i stworzenia powierzchni bardziej elastycznej, dopasowanej do potrzeb poszczególnych działów i sprzyjającej pracy wspólnej oraz spontanicznym spotkaniom budującym relacje w zespołach i ich kreatywność.

Dziś elastyczność modelu pracy i pozostawienie pracownikom wyboru, skąd chcą wykonywać swoje obowiązki, jest najbardziej pożądanym podejściem wśród osób zatrudnionych. Zmiana modelu pracy na hybrydowy to proces, w którym trzeba uwzględnić wiele czynników, m.in. sposób pracy poszczególnych zespołów, oraz stworzyć rozwiązania pasujące do strategii biznesowej przedsiębiorstwa. Łączy się również z koniecznością reorganizacji środowiska pracy i stworzenia przestrzeni odpowiadającej nowym potrzebom – mówi Dorota Osiecka, Partnerka w Colliers i Dyrektorka platformy Colliers Define.

Podstawą aranżacji przestrzeni biurowych są badania środowiska pracy. To jednak nie tylko analizy jakościowe i ilościowe, ale również zgłębianie wartości przedsiębiorstwa, warsztaty i wywiady z pracownikami firmy. To one pomagają zrozumieć potrzeby organizacji oraz charakter pracy poszczególnych osób i działów.

- Proporcje między miejscami do pracy indywidualnej i pracy wspólnej odzwierciedlają proporcje między pracą zdalną a pracą w biurze. W projekcie przestrzeni Medicover uwzględniliśmy mniej biurek i stanowisk indywidualnych w stosunku do poprzedniej aranżacji. Oczywiście nie brakuje miejsc do pracy w skupieniu. Zwiększyliśmy także liczbę miejsc do współpracy oraz spotkań budujących integralność zespołów i podtrzymujących relacje między pracownikami. I tak np. przestrzenie open space są rozdzielone strefami do pracy wspólnej ze stołami projektowymi, a kuchnie na każdym z pięter zostały zaaranżowane w taki sposób, żeby zachęcać do dialogu. Nie brakuje również miejsc do relaksu, jak pokój Zen, taras czy kącik wypoczynku z biblioteczką, gdzie pracownicy mogą wymieniać się książkami. Biuro staje się miejscem, w którym się współpracuje i buduje relacje – tłumaczy Zuzanna Jaszczuk, Senior Architect zespołu projektowego Colliers Define.

Chociaż są niewidoczne na pierwszy rzut oka, rozwiązania w duchu less waste zostały na szeroką skalę wprowadzone podczas projektowania i rearanżacji siedziby Medicover. W projekcie wykorzystano wiele elementów z poprzedniego biura, które odświeżone doskonale wkomponowały się w klimat nowej aranżacji. Kilkaset krzeseł przetapicerowano, ponownie użyto szklane ściany, zakupiono tylko jedne szklane drzwi, maksymalnie wykorzystano również istniejące sufity i instalacje.

Coraz więcej, również w sektorze nieruchomości komercyjnych, mówi się o tym, że materiały i surowce są ograniczone. Ich ponowne wykorzystywanie i wdrażanie modelu gospodarki cyrkularnej to dziś jeden z naszych priorytetów. To również wyraz odpowiedzialności społecznej i dbania o innych. W przypadku przestrzeni Medicover była to świadoma decyzja – nie wyrzucamy wszystkiego co stare i nie kupujemy nowych mebli tylko dlatego, żeby biuro błyszczało. Nie oznacza to oczywiście, że nowa przestrzeń jest zbieraniną mebli nie do kompletu. Układ każdego z pomieszczeń oraz estetyka zostały przemyślane i dokładnie rozplanowane – również żeby umożliwić ponowne wykorzystanie takich elementów, jak ściany czy meble. Pokazuje to skalę przedsięwzięcia – kontynuuje Zuzanna Jaszczuk.

U podstaw rearanżacji biura Medicover leżało projektowanie biofiliczne, którego celem jest budowanie poczucia bliskości z naturą i poprawa samopoczucia pracowników. Polega ono nie tylko na dodaniu do wnętrza roślin, ale również na naturalnym operowaniu światłem, wprowadzeniu wrażeń sensorycznych, budowaniu różnorodnych przestrzeni, używaniu naturalnych materiałów.

Wykorzystano wykładziny bez podkładów bitumicznych i linoleum składające się z żywic roślinnych, których produkcja nie jest tak szkodliwa dla środowiska, jak np. wykładzin PCV. W projekcie znalazły się również materiały uzyskane z przetwarzanych surowców – przegrody akustyczne z filcu z butelek PET. Poza pochłanianiem dźwięku i poprawą akustyki pełnią funkcję przegród wizualnych i fizycznych, które w przyszłości można rekonfigurować o wiele łatwiej niż tradycyjne ściany.

Podczas przeprowadzania ankiet wśród pracowników okazało się, że mimo różnic w sposobie pracy oraz wynikających z tego wymaganiach identyfikują się z potrzebą dbania o człowieka i o planetę. Na hasło przewodnie wybrali frazę „Nasz dom – Nasza planeta”, a jako motyw – koncept planety ziemi i zmieniających się pór roku. W przestrzeniach wspólnych poszczególnych pięter wprowadziliśmy więc motywy nawiązujące do tego konceptu – nazewnictwo odwołujące się do cudów natury z krajów, w których działa Medicover, czy kolorystykę łączoną z poszczególnymi porami roku. Przy tym celem było stworzenie pomieszczeń przyjaznych zmysłom – takimi miejscami, o intensywniejszych doznaniach, kolorystyce i fakturach stały się kuchnie, w których pracownicy się spotykają i budują relacje – podsumowuje Dorota Osiecka.

Zespół autorski Colliers Define odpowiedzialny za proces aranżacji Medicover:

Doradztwo i strategia środowiska pracy: Dorota Osiecka, Grzegorz Rajca

Koncepcja i projekt wnętrz: Zuzanna Jaszczuk, Eliza Henger, Jan Szymuś, Aleksandra Adamczyk, Paweł Śniegowski

