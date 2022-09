MetLife zajmie 21. piętro w Warsaw UNIT – najbardziej ekologicznym i zaawansowanym technologicznie wieżowcu w Polsce.

Spółka działająca w ramach globalnej grupy finansowej MetLife zajmie 21. piętro w Warsaw UNIT.

Biurowiec jest najbardziej ekologicznym i zaawansowanym technologicznie wieżowcem w Polsce.

Pracownicy spółki MetLife Europe Services Limited wprowadzą się do swojego nowego biura w Warsaw UNIT, w biznesowym centrum Warszawy przy rondzie Daszyńskiego, w grudniu br.

MetLife jest jedną z wiodących na świecie firm świadczących usługi finansowe. Oferuje ubezpieczenia, renty, świadczenia pracownicze i zarządzanie aktywami, pomagając klientom indywidualnym i instytucjonalnym w budowaniu jak najpewniejszej przyszłości. Założone w 1868 roku przedsiębiorstwo prowadzi działalność na ponad 40 rynkach na całym świecie, zajmując czołowe pozycje w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Ameryce Łacińskiej, Azji, Europie oraz na Bliskim Wschodzie. W lutym br. MetLife, Inc. została wpisana na listę „Najbardziej podziwianych firm świata” magazynu Fortune w 2022 r.

Firma MetLife będzie teraz miała do dyspozycji 1500 mkw. najnowocześniejszej powierzchni biurowej w Warsaw UNIT. Umowa najmu podpisana została z Ghelamco, deweloperem i właścicielem wieżowca, na okres 7 lat. Najemcę w transakcji wspierała firma doradcza CBRE.



MetLife to kolejna globalna marka, która wybrała Warsaw UNIT na swoją siedzibę. Na nasz budynek stawiają liderzy swoich branż, zarówno polscy jak i międzynarodowi, nie uznający kompromisów w dziedzinie jakości środowiska pracy. Najwyższy poziom bezpieczeństwa, nowoczesne technologie oraz ekologiczne rozwiązania w nim zastosowane tworzą idealną przestrzeń do funkcjonowania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Serdecznie witamy MetLife w gronie naszych najemców. Jestem przekonany, że Warsaw UNIT zapewni idealne warunki do dalszego rozwoju firmy – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland.

- Po 25 latach MetLife przenosi się z biur na Powiślu do nowoczesnej siedziby na Woli, jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic stolicy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej zmiany, szczególnie ze względu na to, że będziemy pracować w najbardziej ekologicznym i zaawansowanym technologicznie biurowcu w Warszawie – mówi Piotr Sztrauch, EMEA Controller oraz Warsaw Center of Excellence Executive Lead w MetLife.

Firma MetLife będzie teraz miała do dyspozycji 1500 mkw. najnowocześniejszej powierzchni biurowej w Warsaw UNIT.

Warszawski rynek biurowy w pierwszej połowie roku odnotował dużą aktywność wśród najemców. Wynajęto prawie 0,5 mln mkw. powierzchni, z czego niemal 30 proc. w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy biznesowej – na Woli oraz w okolicach ronda Daszyńskiego. Budynek Warsaw Unit zlokalizowany jest w samym sercu tej części Warszawy, a nasz klient poszukiwał nowoczesnego biura w doskonale skomunikowanym i funkcjonalnym miejscu. Ważnym kryterium wyboru były również bezpieczeństwo oraz możliwość stworzenia przyjaznego środowiska pracy, wspieranego przez najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, a także kwestie ekologii i zachowanie najwyższych standardów w zakresie ochrony środowiska. Warsaw Unit okazał się świetnym wyborem. Cieszę się, że mogliśmy towarzyszyć MetLife w tych poszukiwaniach, które zakończyły się sukcesem – mówi Joanna Andryszczyk, starsza konsultantka w dziale powierzchni biurowych CBRE.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl