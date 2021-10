Mężczyźni wolą biura, kobiety preferują home office

Ankietę "Co najbardziej cenimy w pracy stacjonarnej a co nas najbardziej nam przeszkadza?" Dailyfruits wypełniło 500 pracowników.

W pracy z biura najbardziej lubią środowisko pracy, eventy oraz komfortową przestrzeń.

Największą wadą biur jest ich lokalizacja.

Respondenci byli zgodni, że przyjazne środowisko pracy w największym stopniu budują ludzie – to opinia ponad połowy ankietowanych. W następnej kolejności wskazano integracyjne eventy i wspólne posiłki (47 proc.) co również jest aktywnością związaną z kontaktem z ludźmi. 35 proc. zwróciło uwagę na komfortową przestrzeń a 28 proc. na benefity. Niemal co 4 ankietowany (24 proc.) docenia także rutynę dnia codziennego, której brakuje w pracy na home office.

Czy na ten moment pracownicy wolą pracować w biurze czy w domu? Zdania są podzielone i wiele zależy od płci. Rysuje się tutaj wyraźna tendencja – wśród mężczyzn aż 55 proc. woli biuro (wśród kobiet 25 proc.). Więcej w domu niż w biurze chce pracować 35 proc. kobiet i tylko 15 proc. mężczyzn.

W tym pytanie warto uwzględnić także staż pracy. Generalnie im dłużej pracujemy w strukturach biurowych tym bardziej cenimy wszystkie korzyści. Z tego powodu 50 proc. osób pracujących w biurze ponad 10 lat woli biuro niż pracę zdalną., w przypadku pracowników o krótszym stażu to tylko 1/3. Pracownicy z najkrótszym biurowym stażem (do 3 lat) są natomiast najbardziej elastyczni – 28 proc. tej grupy deklaruje, że jest im wszystko jedno czy pracują w biurze czy w domu.

Co najbardziej lubimy w biurze?

Zdecydowanie największą wartość dla pracowników w biurze ma atmosfera. Aż 56 proc. wskazało atmosferę biura jako coś co lubią najbardziej. 1/4 ankietowanych zwróciła uwagę na dostępność wszystkich narzędzi niezbędnych do pracy – ergonomicznych mebli, sprzętu biurowego, dużych ekranów, sal konferencyjnych. Wśród powtarzających się odpowiedzi warto też odnotować benefity, lepszy przepływ informacji, większą efektywność a także work life balance.

A jakie są największe wady biura?

Wydaje się, że największy problem to ich lokalizacja. 54 proc. ankietowanych skarży się na długie dojazdy korki, problemy z parkowaniem. 17 proc. nie lubi pracować w biurze ze względu na swojego szefa, współpracowników, poczucie bycia kontrolowanym czy dodatkowe obowiązki. Aż 16 proc. skarży się na źle zorganizowaną przestrzeń – brak miejsca d spożywania posiłków, brak klimatyzacji, złe oświetlenia, hałas.