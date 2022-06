Miasta regionalne biją rekordy. Najwięcej biur powstaje we Wrocławiu

Podaż nowej powierzchni biurowej na rynkach regionalnych w I kw. 2022 roku przebiła poprzedni rekord z IV kw. 2019 r. o 5 proc.

W ciągu zaledwie trzech pierwszych miesięcy bieżącego roku do użytku oddano więcej powierzchni, niż w całym 2021.

Od początku roku na rynkach regionalnych do użytku oddano 16 nowych inwestycji o łącznej powierzchni 243,5 tys. mkw.

Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na głównych rynkach poza stolicą, tj. w Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Lublinie i Szczecinie w I kw. 2022 r. wynosiły łącznie 6,27 mln mkw. Zgodnie z najnowszym raportem Savills „Spotlight: Rynek biurowy w miastach regionalnych” niezmiennie największym rynkiem biurowym w regionach jest Kraków (1,64 mln mkw.).

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Utrzymująca się przewaga nowych umów najmu nad ich przedłużeniami, daje bardzo dobre perspektywy do dalszego rozwoju krakowskiego rynku biurowego. Stabilny wzrost podaży w połączeniu ze zwiększonym popytem, powinny przyczynić się w kolejnych kwartałach do stopniowej absorpcji niewynajętej powierzchni – mówi Agnieszka Kuehn, menadżer regionalny, dział powierzchni biurowych, Savills.

Od początku roku na rynkach regionalnych do użytku oddano 16 nowych inwestycji o łącznej powierzchni 243,5 tys. mkw. To o 8 proc. więcej niż w całym 2021 roku i jednocześnie najwyższy wynik kwartalny w historii rynków regionalnych. Do największych nowych projektów należą: Global Office Park A1 i A2 (55,2 tys. mkw. w Katowicach), KTW II (39,9 tys. mkw. w Katowicach) oraz Midpoint71 (36,2 tys. mkw. we Wrocławiu).

Najwięcej biur w budowie jest we Wrocławiu

Na koniec marca 2022 r. najwięcej nowej powierzchni biurowej w budowie pozostawało we Wrocławiu (172 tys. mkw.). To również w tym mieście odnotowano najwyższy popyt w pierwszym kwartale (38,4 tys. mkw.).

W stolicy Dolnego Śląska obserwujemy rosnącą aktywność najemców. Dzięki nowym projektom, już niedługo poszerzy się oferta biur spośród których firmy będą mogły wybierać miejsce na swoją nowa siedzibę. Wrocław przyciąga przede wszystkim operatorów centrów BPO/SSC oraz firmy IT planujące zadebiutować w Polsce – komentuje Bartosz Plewa, menadżer regionalny, dział powierzchni biurowych, Savills.

Agnieszka Kuehn, Bartosz Plewa i Piotr Skuza, Savills Polska

Zgodnie z danymi Savills w I kw. 2022 r. na rynkach regionalnych wynajęto 153,5 tys. mkw., co stanowi 57 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. i 29 proc. spadek w stosunku do poprzedniego kwartału. Pomimo wysokiego poziomu absorpcji (ponad 117,4 tys. mkw.), średnia stopa pustostanów wzrosła do 15,5 proc. Wskaźnik ten zmniejszył się jedynie w Szczecinie i Poznaniu.

Poznań plasuje się na piątym miejscu wśród biurowych rynków regionalnych pod względem wielkości. W I kw. 2022 r. deweloperzy nie oddali w tym mieście jednak żadnego nowego budynku, co przełożyło się na nieznaczny spadek wskaźnika pustostanów - Piotr Skuza, menadżer regionalny, dział powierzchni biurowych, Savills.

Poziom czynszów za powierzchnie biurowe w miastach regionalnych póki co pozostaje na stabilnym poziomie i waha się od 10 do 15,5 euro za mkw. miesięcznie. Wyjątkiem były rynki w Łodzi i Katowicach, gdzie miała miejsce drobna korekta w dół. Zgodnie z prognozami Savills, w najbliższym czasie, wraz z postępującą absorpcją powierzchni, rosnącymi kosztami budowy i inflacją, spodziewany jest wzrost czynszów.