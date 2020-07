Miasto przyszłości to fuzja funkcji, ludzi i pokoleń

Autor: propertynews.pl

Dodano: 21 lip 2020 12:51

Choć urbanistyka kojarzy się jedynie z budynkami i przestrzeniami między nimi, to tak naprawdę koncentruje się na człowieku, który szuka równowagi i wygody. Znajduje ją w architekturze będącej fuzją funkcji, ludzi i pokoleń. Same budynki jednak nie stworzą przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców. Łódzka Fuzja pokazuje jak już dzisiaj budować, by spełniać tę rolę nawet za kilkadziesiąt lat.