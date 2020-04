Michał Styś: Biurowce czekają zmiany

Czy właściciele i zarządcy otrzymują już zapytania o obniżenie czynszów lub rezygnację z najmu?

Michał M. Styś: Jako firma zarządzają aktywami i nieruchomościami, w tym m.in. dużym projektem mixed-use OFF Piotrkowska Center w Łodzi, nie zaobserwowaliśmy jak dotąd masowej fali próśb o obniżenie lub zamrożenie płatności czynszu ze strony użytkowników biur. Wraz z najemcami gastronomicznymi i handlowo-usługowymi, których aktualne obostrzenia dotykają w największym stopniu, wypracowujemy kompromis, który wszystkim stronom powinien zapewnić powrót do biznesu.

Rynek biurowy korzysta z tarczy?

Obiekty biurowe są w Polsce otwarte i mogą funkcjonować przy zachowaniu odpowiednich, dodatkowych procedur sanitarnych. Wobec zapowiedzi stopniowego odmrażania kolejnych sektorów biznesu, nic nie wskazuje na to, by sytuacja miała ulec zmianie na gorsze – jak dotąd rząd nie ogłosił stanu wyjątkowego. Najemcy biur zgłaszający do ubezpieczeń społecznych mniej, niż 50 pracowników, mogą ubiegać się o pełne lub częściowe zwolnienia ze składek za marzec, kwiecień i maj. Systemowe ustalenia nie regulują jednak w sposób jednoznaczny kwestii wyłączenia odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z tytułu najmu w obliczu zaistnienia siły wyższej. W przypadku braku porozumienia na linii najemca-wynajmujący optymalnym wyjściem wydaje się mediacja, której celem jest znalezienie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony. Warto jednak podkreślić, że w walce z wirusem wiele firm wysłało część, większość lub nawet wszystkich swoich pracowników do pracy zdalnej, wykazując się jednocześnie dużą dozą wyrozumiałości wobec trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się cały rynek.

Czy jest obawa o zmniejszanie powierzchni, wyprowadzki z biur na szeroką skalę, niższe czynsze lub krótsze umowy?

Wierzę, że dotychczasowa, zdrowa kondycja polskiego sektora nieruchomości, który w porównaniu do Czech czy Węgier rozwijał się w ostatnich latach w stabilniejszym tempie, pozwoli rynkowi lepiej przejść skutki aktualnego kryzysu. W przypadku obiektów biurowych w najwyższej klasie A i B+ nie spodziewamy się raczej gwałtownego odpływu najemców ani znaczących zmian w kontekście wysokości czynszów czy opłat eksploatacyjnych. Najemcy z tego sektora często są w stanie przenieść całą lub niemal całą swoją działalność do internetu, zachowując tym samym przychody od prowadzonej obsługi swoich klientów. Nieco inaczej sytuacja może wyglądać w niższych partiach rynku, skłaniając mniej prężnie działające firmy do poszukiwania oszczędności lub wstrzymania decyzji o przenosinach do obiektu o wyższym standardzie.

