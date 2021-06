Microsoft o home office i pracy hybrydowej

Model pracy znany sprzed pandemii i skupiający się wokół biura po koronakryzysie odejdzie do lamusa. Zastąpi go praca w modelu mieszanym – elastycznie traktująca kwestie tego, czy pracownicy wykonują swoje obowiązki z własnego domu, czy też firmowego open space'a.

Pandemia koronawirusa zmieniła podejście do pracy z biura w branży IT. Przedstawiciele firm z tego sektora deklarują, że model pracy przyszłości to rozwiązania hybrydowe, pracownicy jednak chętnie wracają do biura ze względu na relacje społeczne.

Koncern Microsoft w raporcie „2021 Work Trend Index” podsumowującym ankietę przeprowadzoną wśród ponad 30 tys. pracowników w 31 krajach, stwierdził że model pracy znany sprzed pandemii i skupiający się wokół biura po „koronakryzysie” odejdzie do lamusa. Zastąpi go natomiast praca w modelu mieszanym – elastycznie traktująca kwestie tego, czy pracownicy wykonują swoje obowiązki z własnego domu, czy też firmowego open-space'a.

Z badania Microsoftu wynika, że ponad 70 proc. pracowników chce, aby mieszany model pracy został z nami po pandemii koronawirusa. 65 proc. badanych jednak tęskni za czasem spędzanym ze współpracownikami – dlatego 66 proc. pracodawców rozważa wprowadzenie zmian w swoich przestrzeniach firmowych, aby lepiej przystosować się do nowych potrzeb.

Praca zdalna benefitem

Dyrektor odpowiedzialny za doświadczenia klientów i pracowników w firmie Billenium (sektor IT) Mateusz Janiec przyznał, że przed pandemią koronawirusa jego przedsiębiorstwo bardzo mocno stawiało na pracę w biurze.

- Nasza polityka zakładała, że praca zdalna jest benefitem. W ten sposób można było pracować maksymalnie jeden, dwa dni w tygodniu, choć zdarzały się rzadkie przypadki, gdy to było możliwe w pełnym wymiarze czasu – stwierdził.

Według Jańca, w momencie wybuchu pandemii Billenium praktycznie z dnia na dzień przeszło na pracę zdalną, co było możliwe dzięki charakterystyce wykonywanych przez firmę zadań. - Komunikowaliśmy się za pomocą Microsoft Teams, nasze zespoły też są często rozproszone po całej Polsce a nawet świecie – powiedział Janiec. Jak dodał, niemal cały sprzęt wykorzystywany przez pracowników mogli oni zabrać ze sobą do domu, aby tam stworzyć dla siebie stanowisko pracy.

W połowie maja 2020 r. (po dwóch miesiącach pierwszego lockdownu) firma przeprowadziła wśród swoich pracowników badanie, z którego wynikało, iż 83 proc. ankietowanych wskazało korzyści z pracy zdalnej takie jak oszczędność czasu na dojazdach, 50 proc. oceniło, że w domu może lepiej skupić się na pracy, a 44 proc. doceniło elastyczne godziny wykonywania obowiązków.

