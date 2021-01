MicroStrategy wprowadzi się do Skylinera

Notowana na NASDAQ firma MicroStrategy przenosi swoją polską siedzibę do biurowca Skyliner. Grupa Karimpol podpisała umowę na wynajem 3 tys. mkw. powierzchni w swojej flagowej inwestycji przy Rondzie Daszyńskiego. W ramach fazowanego projektu, nowy najemca już w czerwcu tego roku wprowadzi się na pierwsze piętro swojego nowego biura.

MicroStrategy to największa niezależna, notowana na giełdzie firma Business Intelligence, posiadająca wiodącą platformę analityczną dla przedsiębiorstw. Firma realizuje swoją wizję, Intelligence Everywhere™, zapewniając nowoczesną analitykę na otwartej, wszechstronnej platformie korporacyjnej, zoptymalizowanej pod kątem wdrożeń w chmurze i on-premise. Platforma używana jest przez wiele najbardziej podziwianych marek na świecie z listy Fortune Global 500. MicroStrategy posiada lokalne biura na całym świecie, a drugie pod względem wielkości znajduje się właśnie w Warszawie i już niebawem będzie miało siedzibę w biurowcu Skyliner.

- Naszą misją jest uczynienie każdego przedsiębiorstwa bardziej inteligentnym. Na co dzień dbamy o to, aby dostarczać naszym klientom intuicyjne rozwiązania analityczne, które pomogą im podejmować mądrzejsze i szybsze decyzje. Dlatego na nową siedzibę szukaliśmy biura, które sprosta naszym standardom i pozwoli naszym pracownikom na komfortową pracę w nowoczesnej przestrzeni. Takie atuty ma dla nas Skyliner. To doskonale zlokalizowany i skomunikowany biurowiec, wyposażony w przyjazne rozwiązania technologiczne i zaprojektowany w sposób, który nadaje mu ponadczasowego charakteru – mówi Michał Miziak, Regional Facilities Manager EMEA w MicroStrategy Polska.

- Ogromnie się cieszymy, że światowy gigant w zakresie analityki i mobilnego oprogramowania wybrał naszą inwestycję na swoją polską siedzibę. Podobnie jak w MicroStrategy na pierwszym miejscu stawiamy użytkownika. Dlatego rozwiązania w Skylinerze zaprojektowaliśmy z myślą o przyszłych pracownikach biurowych. Postawiliśmy na ponadczasowy design w połączeniu z nowoczesnymi technologiami wspierającymi użytkownika, takimi jak bezkontaktowy dostęp do budynku, garażu, wind, biur oraz jedną z najbardziej zaawansowanych aplikacji budowlanych na rynku, z której mogą korzystać wszyscy najemcy. Już na etapie projektowania wprowadziliśmy rozwiązania architektoniczne, które pozwalają na efektywne wykorzystanie przestrzeni i poprawiają warunki pracy. Co ważne, Skyliner łączy w sobie szereg funkcji - biurową, handlową i rekreacyjną. Dzięki nim budynek będzie nadal tętnił życiem po godzinach pracy. Skyliner oferuje środowisko biznesowe, które wspiera firmy w ich strategiach powrotu do biura – zaznacza Harald Jeschek, partner zarządzający w Grupie Karimpol.