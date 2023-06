Gdański budynek Wave, zrealizowany przez Skanska, to przestrzeń biurowa, którą firma ISS doceniła i wybrała na swoje trzecie biuro w Polsce.

ISS to międzynarodowa firma pracująca w zakresie tworzenia przyjaznych miejsc pracy i kompleksowego zarządzania obiektami.

Firma otwiera nowe biuro dla zespołu specjalistów ISS Finance Service Centre (FSC).

Jego obecni i przyszli pracownicy będą korzystać z powierzchni biurowej wyposażonej w prośrodowiskowe oraz wspierające inkluzywną kulturę pracy rozwiązania.

W procesie najmu uczestniczyli eksperci z firmy Colliers.

ISS to globalna firma zajmująca się kompleksowym zarządzaniem obiektami. Usługi obejmują utrzymanie czystości, żywienie, obsługę administracyjną i techniczną, ochronę i strategiczne zarządzanie środowiskiem pracy (tzw. workplace management). Wśród ponad 40 000 klientów firmy znajdują się najemcy powierzchni biurowych, centra handlowe, zakłady produkcyjne, lotniska, hotele, szpitale i szkoły. W Gdańskim Finance Service Centre (FSC) pracę rozpoczną specjaliści, którzy dołączą do ponad 350 000 pracowników zatrudnianych przez ISS w ponad 30 krajach na całym świecie.

ISS nie tylko będzie zarządzać procesami finansowymi, ale także przyniesie do Gdańska swoją filozofię biznesu opartą na zrównoważonym rozwoju. Duńska kultura pracy to nie tylko znane w Polsce hygge, ale również stawianie na bezpieczne warunki pracy, wspieranie różnorodności płciowej, rasowej i religijnej oraz redukowanie wpływu na środowisko poprzez tworzenie zrównoważonych rozwiązań dla ekosystemu. ISS skupia się również na wewnętrznej migracji pracowników oraz oferuje konkurencyjne wynagrodzenia, a dzięki globalnej skali swojej działalności umożliwia międzynarodową mobilność.

Uruchomienie ISS FSC w Gdańsku to ogromne przedsięwzięcie. Naszym planem jest połączenie kompetencji w obszarze obsługi klienta oraz ekspertów od procesów wewnętrznych. Wybraliśmy Trójmiasto ze względu na jego imponujący potencjał kadrowy. Poszukujemy wysoko wykwalifikowanych specjalistów o różnorodnych umiejętnościach i jesteśmy pewni, że na terenie Pomorza nie będzie trudności z ich znalezieniem - powiedział Paweł Rowicki, Dyrektor Transformacji Usług Wspólnych w ISS.

Wave w Gdańsku. Fot. Mat. pras.

– Trójmiasto przyciąga biznes szeroką bazą talentów, atrakcyjną lokalizacją i dobrymi połączeniami z resztą kraju. My zaś zapewniamy najwyższej jakości powierzchnie do pracy, które pozytywnie wpływają na kształtowanie i rozwój działalności naszych najemców a także wspomagają efektywność pracujących w budynku osób oraz dbają o ich samopoczucie. Na tym właśnie zależało nowemu najemcy Wave, firmie ISS – mówi Eliza Jamrozik, menadżer ds. wynajmu w spółce biurowej Skanska. – Przestrzenie Wave powstały z myślą między innymi o inkluzywności. Mają one zapewniać bezpieczeństwo, komfort i efektywność pracy osobom o różnorodnych potrzebach. Potwierdza to uzyskany certyfikacja WELL oraz Obiekt bez Barier – dodaje Eliza Jamrozik.

- Trójmiasto nadal jest jednym z najbardziej atrakcyjnych regionów w Polsce dla rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych, co zostało potwierdzone transakcją, przy której mieliśmy przyjemność doradzać firmie ISS. Cieszymy się, że możemy powitać w Gdańsku najemcę, który przywiązuje tak dużą wagę do dobrostanu pracowników i inkluzywności - wartości, które my również cenimy. Dzięki wielu proekologicznym i innowacyjnym rozwiązaniom wdrożonym w nieruchomości, budynek Wave idealnie wpasował się w potrzeby najemcy. Atutem budynku jest również pełna dowolność w aranżacji przestrzeni oraz bardzo dobre skomunikowanie z całym Trójmiastem, co z pewnością docenią pracownicy – ​​mówi Agnieszka Grzywaczewska, Transaction Manager z trójmiejskiego biura Colliers.

Wave oferuje swoim najemcom prawie 25 tys. mkw. innowacyjnej, zrównoważonej i w pełni bezpiecznej powierzchni biurowej. Biurowiec, jako pierwszy w Trójmieście, został wyróżniony prestiżowym certyfikatem WELL Core & Shell na poziomie Gold. Standard ten weryfikuje ponad 100 parametrów budynku, kładąc duży nacisk na zdrowie psychiczne i fizyczne ludzi oraz ich zachowanie. Bierze też pod uwagę design czy kwestie związane z użytkowaniem samego biurowca. Analizie poddawane są m.in. kwestie związane z dostępem do świeżego, czystego powietrza, dobrej jakości wody, odpowiedniego oświetlenia wnętrz oraz utrzymywaniem właściwej wilgotności, temperatury i akustyki. Dzięki wdrożonym filtrom i systemom wentylacji, do wnętrz biur wtłaczane jest więcej powietrza niż wymagają tego normy i przepisy. Użytkownicy Wave mają do swojej dyspozycji indywidualny system kontroli temperatury i światła, a dzięki zastosowanym belkom chłodzącym, mają zapewniony także komfort akustyczny. Budynek posiada również certyfikat Obiekt bez barier, przyznawany budynkom dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz rodzin z dziećmi.

Zgodnie z filozofią oraz założonymi celami klimatycznymi, Skanska wdrożyła w Wave rozwiązania, które mają na celu minimalizowanie wpływu inwestycji na środowisko naturalne. Budynek uzyskał certyfikat LEED Core & Shell na najwyższym poziomie. Biurowiec korzysta wyłącznie z energii wyprodukowanej w źródłach odnawialnych oraz może zużywać o ponad 30 proc. mniej energii elektrycznej. Dzięki specjalnej armaturze, przy odpowiedzialnym zarządzaniu i świadomym użytkowaniu obiektu przez najemców, można oszczędzić ponad 40% wody.

W ramach projektu, od strony al. Grunwaldzkiej położony został chodnik ze specjalnego betonu, który redukuje ilość szkodliwych substancji znajdujących się w powietrzu. Znajduje się tu również centrum współdzielonej mobilności, City Hub, które wspiera alternatywne środki transportu i znakomicie uzupełnia rozbudowaną sieć połączeń komunikacji miejskiej w pobliżu biurowca.

