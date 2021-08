Międzynarodowa firma IT wchodzi do Mindspace Koszyki

W Billennium, które liczy ponad 1300 pracowników, wszyscy bardzo szybko zaadaptowaliśmy się do pracy zdalnej, a z czasem utwierdziliśmy w przekonaniu, że nie wrócimy do realiów sprzed pandemii - mówi Ewa Goska, dyrektor Administracji w Billennium S.A.









Autor: propertynews.pl

Dodano: 04 sie 2021 11:04

Międzynarodowa firma technologiczna Billennium S.A. dołączyła do grona najemców Mindspace Koszyki w Warszawie. Spółka zdecydowała się wynająć 65 stanowisk do pracy na pierwszym i drugim piętrze kompleksu przylegającego do Hali Koszyki.