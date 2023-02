Syrena Real Estate podpisała umowy najmu w kompleksie Marynarska Business Park na ponad 6.000 mkw. powierzchni biurowej. Strona biznesowa projektu to nie wszystko. Co zyska warszawska okolica dzięki tej realizacji?

Firma zarządzająca zespołem czterech budynków na warszawskim Służewcu przedłużyła porozumienia z dotychczasowymi najemcami.

Są nimi Ford Polska oraz Accord Healthcare Polska.

Podpisała również dwie nowe umowy: z firmą NewCold oraz najemcą poufnym, który w jednym z budynków zajmie blisko 4 tysiące mkw.

Marynarska Business Park nadal pozostaje siedzibą polskiego oddziału firmy Ford, która wynajmuje w kompleksie powierzchnię nieco ponad 1.000 mkw. Ta znana firma motoryzacyjna umacnia dziś pozycję lidera w dziedzinie elektryfikacji pojazdów, inwestuje w rozwój mobilności, systemy autonomicznej jazdy oraz usługi dla pojazdów skomunikowanych, a także zapewnia usługi finansowe poprzez Ford Motor Credit Company. Zatrudnia około 176 tys. pracowników w zakładach na całym świecie.

Marynarska Business Park.

Umowa na wynajem powierzchni biurowej – 860 mkw. - przedłużona została także z firmą Accord Healthcare Polska, która jest globalnym producentem oraz dystrybutorem produktów farmaceutycznych. Działa w 85 krajach na całym świecie przyczyniając się do poprawy dostępu pacjentów do podstawowej opieki zdrowotnej. Portfolio firmy Accord obejmuje kluczowe dziedziny, takie jak onkologia, kardiologia, neurologia, psychiatria, cukrzyca, leczenie bólu i gastroenterologia.

Na wybór kompleksu Marynarska Business Park zdecydowała się firma NewCold, która zajmie 450 mkw. powierzchni biurowej. NewCold jest dostawcą usług w logistyce łańcucha chłodniczego, inwestującym w duże wysoce zautomatyzowane mroźnie najnowszej generacji. Firma świadczy zaawansowane usługi logistyczne na całym świecie aspirując do bycia kluczowym ogniwem w łańcuchu dostaw dla największych sieci spożywczych.

Marynarska Business Park.

Drugi, nowy najemca, z którym Syrena Real Estate podpisała umowę na wynajem blisko 4.000 mkw. powierzchni biurowej na tę chwilę pozostaje poufny.

- Przedłużenie współpracy z naszymi dotychczasowymi najemcami jest dla nas potwierdzeniem, że Marynarska Business Park znakomicie sprawdza się jako profesjonalna ale i przyjazna przestrzeń do prowadzenia biznesu. Cieszymy się, że firmy takie jak Ford i Accord pod każdym względem doceniły kompleks i pozostają w gronie naszych najemców. Podpisaliśmy też umowy najmu powierzchni biurowej z nowymi najemcami, firmą NewCold oraz najemcą, który ze względu na specyfikę swojej działalności pozostaje poufny. W jednym z budynków zajmie on 4 tysiące mkw. – mówi Ewa Lubańska, Leasing Manager w Syrena Real Estate.

– Równolegle prowadzimy także komercjalizację lokali w parterach naszych biurowców. Chcemy, by pojawiły się tu kolejne koncepty gastronomiczne oraz handlowo-usługowe, które uzupełnią ofertę przychodni Luxmed oraz piekarni i cukierni Gorąco Polecam z korzyścią zarówno dla naszych najemców, jak i lokalnej społeczności – dodaje Ewa Lubańska.

Marynarska Business Park to kompleks 4 budynków biurowych o łącznej powierzchni użytkowej 46.000 mkw. Od 2020 roku projekt znajduje się w portfolio spółek Syrena Real Estate i PineBridge Benson Elliot. Kompleks zyskał nowe centrum konferencyjne z salami do organizacji spotkań lub pracy wspólnej. Dla zmotoryzowanych dostępny jest parking samochodowy zlokalizowany na 3 poziomach podziemnych, gdzie łącznie do dyspozycji najemców i gości biurowców jest 1.300 miejsc postojowych, a już wkrótce pojawią się stacje do ładowania pojazdów elektrycznych. Na poziomie podziemnym znajduje się także nowa strefa rowerowa z parkingiem dla jednośladów na 120 miejsc, a także szatnią z prysznicami oraz ośmioma stanowiskami do ładowania rowerów elektrycznych.

Marynarska Business Park posiada certyfikat BREEAM In Use 2015 na poziomie Excellent. Po zakończonej modernizacji kompleks będzie ubiegał się też o kolejne certyfikaty: Breeam In-Use w nowym systemie v6, certyfikat WELL, WELL Health & Safety oraz WIREDSCORE. Inwestor współpracuje także z Fundacją Integracja w celu jak najlepszego dostosowania inwestycji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Rewitalizacja kompleksu Marynarska Business Park.

Trwająca aktualnie rewitalizacja kompleksu Marynarska Business Park jest kontynuacją prowadzonej przez Syrena Real Estate i PineBridge Benson Elliot strategii nadawania nowego życia starszym budynkom biurowym. Autorski program modernizacji kompleksu na Służewcu realizowany jest w duchu ESG i obejmuje trzy obszary – otoczenie budynków, części wspólne biurowców oraz systemy wentylacji ciepła i klimatyzacji.

Nie tylko budynki

Po gruntownej przebudowie teren zewnętrzny – patio - zamieni się z betonowej pustyni w zielony park o powierzchni 6.000 mkw. ze wzniesieniami, na których będą rosnąć drzewa i rodzima roślinność. Pojawią się tu też miejsca do odpoczynku i relaksu. Lobby budynków zyskają elegancki wygląd, a ich wspólnym designerskim elementem będą artystyczne olbrzymie rzeźby. Nowe systemy wentylacyjne wpłyną na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, natomiast regulacja przepływów wody w znaczym stopniu umożliwi ograniczenie jej zużycia.

Głównym projektantem nowej odsłony Marynarska Business Park jest Pracownia Architektoniczna MJZ, projekt zieleni opracowało iGreen Architektura Krajobrazu, projekt wnętrz to dzieło Łoskiewicz Studio. Za przebudowę odpowiada Grupa Reesco, a za project management cmT.

