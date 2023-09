Freedom Finance Europe jest brokerem o międzynarodowym portfolio, obecnym na naszym kontynencie od przeszło dziesięciu lat. Rozpoczęcie działalności placówki to pierwszy przystanek w ekspansji na kolejne rynki w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jak podkreślają przedstawiciele firmy, wybór Polski na lokalizację pierwszego biura w tej części Europy nie był przypadkowy, a nastąpił on po uwzględnieniu przede wszystkim szerokich możliwości zagospodarowania w sektorze inwestycyjnym naszej wciąż dynamicznie rozwijającej się gospodarki.

Dostrzegamy potencjał drzemiący w polskim rynku. Mamy szansę przyłożyć rękę do budowania prężnej gospodarki oraz ugruntowania w niej własnego statusu. Jednocześnie, a może przede wszystkim, widzimy nad Wisłą ożywienie zainteresowania inwestowaniem w ostatnich latach. Mamy na to odpowiedź – gwarantujemy narzędzia i ekspertyzę, które sprawdziły się w wielu innych krajach — mówi Olga Milko, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Europie we Freedom Finance Europe.